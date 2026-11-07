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Пропусната дузпа провали Севиля срещу Алавес

  • 7 ное 2026 | 00:27
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Пропусната дузпа провали Севиля срещу Алавес

Севиля и Алавес не успяха да се победят и завършиха 0:0 на „Рамон Санчес Писхуан“ в среща от 12-ия кръг на Ла Лига. Домакините могат повече да съжаляват, че не взеха трите точки, тъй като Рубен Варгас не успя да реализира дузпа в 32-рата минута, а освен това пропуснаха и други добри възможности. Така андалусийците останаха без отбелязан гол за първи път през сезона в първенството.

След сравнително равностойни минути Севиля получи отличен шанс да поведе в 32-рата минута. Феликс Корея бе повален в наказателното поле от Анхел Перес и съдията посочи бялата точка. Варгас изпълни дузпата, но Антонио Сивера отгатна посоката и спаси.

След почивката домакините продължиха да търсят гола. В 56-ата минута Хуан Иглесиас засече с глава центриране на Габриел Суасо, а Сивера отново спаси с една ръка.

В 64-тата минута и защитата помогна на вратаря да запази мрежата си суха. След негово избиване топката попадна у Иглесиас, който стреля, но Пабло Ибанес изчисти от голлинията. Малко по-късно Корея отправи диагонален удар покрай далечната греда и резултатът остана непроменен.

След това реми Севиля заема 6-ото място в таблицата с 18 точки. Алавес се изкачи временно на 9-ата позиция с 13 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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