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Astralis може да играе на Мейджър с играч

  • 6 ное 2026 | 21:09
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Astralis може да играе на Мейджър с играч

Astralis може да направи изненадваща промяна в състава си за предстоящия Мейджър в Сингапур. Играчът на Sashi Esports Антон "Anlelele" Хуйн е вписан като допълнителен състезател на датската организация, а според няколко източника вече се подготвя заедно с тима.

Очакванията са той да заеме мястото на Якоб "jabbi" Нигаард. Все още обаче няма окончателно потвърждение за промяната. Въпреки че jabbi е регистриран като петия играч на Astralis, твърденията са, че датчанинът не желае да поднови договора си с клуба и няма намерение да участва в последния голям турнир за годината.

Sashi имаше проблеми при регистрацията на азиатски играчи, с които планираше да се класира за Мейджъра. Плановете на организацията обаче бяха осуетени от новите правила на Valve за смяна на регион, които въведоха тримесечно изчакване преди да се придобие правото за участие на най-елитния турнир. 

Снимка: HLTV

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