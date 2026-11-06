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BetBoom надхитри FURIA и зае място на полуфиналите в Пекин

  • 6 ное 2026 | 17:56
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BetBoom надхитри FURIA и зае място на полуфиналите в Пекин

BetBoom си осигури място сред най-добрите четири отбора на IEM Пекин 2026, след като надделя над FURIA с 2:1 (13-5, 10-13, 16-14) в четвъртфинал на турнира по CS2.

Срещата премина през продължения на решаващата карта Nuke, а следващото предизвикателство пред руския тим е MOUZ - отборът, от който загуби в груповата фаза.

BB взе първата карта Ancient, но бразилският тим изравни на Dust2. На Nuke BetBoom поведе с 12-7, но бразилците спечелиха пет поредни рунда и пратиха мача в продължения.

Най-силно за победителите се представи Александър "zorte" Загодиренко, който завърши серията с 62 фрага и рейтинг от 1.35.

Снимка: HLTV

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