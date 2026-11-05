Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Велика победа на Европейски Левски, Стоянчов герой!
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Zicssi преминава в SK Gaming за следващия сезон

  • 5 ное 2026 | 22:06
  • 219
  • 0
Zicssi преминава в SK Gaming за следващия сезон

Джънгъл играчът в League of Legends - Ланцо "Zicssi" Кяйоло, е постигнал устна договорка със SK Gaming за сезон 2027 в европейското първенство LEC, твърдят от Sheep Esports. 24-годишният французин е бил желан и от Team Vitality, GIANTX и Fnatic, но в крайна сметка е избрал германската организация.

Zicssi впечатли с представянето си за Solary през 2026 г., спечелвайки LFL Invitational, EMEA Masters Winter и пролетния дял на LFL. Той получи и индивидуални призове за MVP на трите турнира. В SK Gaming французинът ще замени Дънкан "Skean" Марке.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Falcons спира академичния си проект Falcons Force

Falcons спира академичния си проект Falcons Force

  • 5 ное 2026 | 18:34
  • 803
  • 0
G2 прекрати договора на треньора си след мизогенен коментар

G2 прекрати договора на треньора си след мизогенен коментар

  • 5 ное 2026 | 17:04
  • 442
  • 0
All Gamers готви интересни рокади във VALORANT

All Gamers готви интересни рокади във VALORANT

  • 5 ное 2026 | 14:33
  • 416
  • 0
Родните състезатели по CS2 не успяха да пожънат успехи в ESL Challenger League 52

Родните състезатели по CS2 не успяха да пожънат успехи в ESL Challenger League 52

  • 4 ное 2026 | 22:29
  • 1310
  • 1
G2 освобождава SkewMond за сезон 2027

G2 освобождава SkewMond за сезон 2027

  • 4 ное 2026 | 17:44
  • 916
  • 0
eLeague стартира на 9 ноември с обновен формат и рекорден награден фонд

eLeague стартира на 9 ноември с обновен формат и рекорден награден фонд

  • 4 ное 2026 | 14:49
  • 883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

  • 5 ное 2026 | 22:00
  • 33243
  • 55
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 122548
  • 418
Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
  • 2819
  • 4
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 1916
  • 2
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 10596
  • 11
На живо от „Арена София“ : Барселона се откъсна след силна трета четвърт

На живо от „Арена София“ : Барселона се откъсна след силна трета четвърт

  • 5 ное 2026 | 20:00
  • 4073
  • 0