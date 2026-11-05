Zicssi преминава в SK Gaming за следващия сезон

Джънгъл играчът в League of Legends - Ланцо "Zicssi" Кяйоло, е постигнал устна договорка със SK Gaming за сезон 2027 в европейското първенство LEC, твърдят от Sheep Esports. 24-годишният французин е бил желан и от Team Vitality, GIANTX и Fnatic, но в крайна сметка е избрал германската организация.
Zicssi впечатли с представянето си за Solary през 2026 г., спечелвайки LFL Invitational, EMEA Masters Winter и пролетния дял на LFL. Той получи и индивидуални призове за MVP на трите турнира. В SK Gaming французинът ще замени Дънкан "Skean" Марке.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google