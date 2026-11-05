Falcons спира академичния си проект Falcons Force

Отборът на Falcons прекратява временно дейността на академията си по CS2 Falcons Force и дава възможност на играчите да разгледат предложения от други организации. Академичният състав беше създаден през септември 2025 г. с Нилс Кристиан "NaToSaphiX" Силасен начело на треньорския щаб.

Official Statement - بـيـان رسـمـي https://t.co/S8C4Ifx74Z — Falcons Esports (@FalconsEsport) November 3, 2026

Най-доброто постижение на отбора беше 87-ото място във VRS през май. Въпреки това академията на "соколите" не успя да се утвърди във второто ниво на Counter-Strike сцената.

Най-голямо внимание привлече Матей "NucleonZ" Трайкоски, който на два пъти получи шанс да играе за основния състав на Falcons.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google