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Falcons спира академичния си проект Falcons Force

  • 5 ное 2026 | 18:34
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Falcons спира академичния си проект Falcons Force

Отборът на Falcons прекратява временно дейността на академията си по CS2 Falcons Force и дава възможност на играчите да разгледат предложения от други организации. Академичният състав беше създаден през септември 2025 г. с Нилс Кристиан "NaToSaphiX" Силасен начело на треньорския щаб.

Най-доброто постижение на отбора беше 87-ото място във VRS през май. Въпреки това академията на "соколите" не успя да се утвърди във второто ниво на Counter-Strike сцената.

Най-голямо внимание привлече Матей "NucleonZ" Трайкоски, който на два пъти получи шанс да играе за основния състав на Falcons.

Снимка: HLTV

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