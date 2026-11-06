BLG помете Dplus с 3:0 и се класира за полуфиналите на Worlds

Отборът на Bilibili Gaming си осигури място на полуфиналите на Worlds, след като се наложи с 3:0 над Dplus в четвъртфиналната серия. Китайският състав беше близо до отпадане още в груповата фаза, но успя да преодолее трудностите и вече е сред четирите най-добри отбора в турнира.

BACK IN SEMIS: BLG advance to the #Worlds2026 Semifinals! https://t.co/wUshJaZhna — LoL Esports (@lolesports) November 6, 2026

Трите игри продължиха малко над 30 минути всяка, а най-силно впечатление направи джънглърът на BLG Пън "Xun" Лисун. Той беше избран за MVP на серията с 20 елиминации и 22 асистенции.

THREE. ZERO. BLG leave no doubt as they sweep DK! #Worlds2026 https://t.co/LXeHZmtNoc — LoL Esports (@lolesports) November 6, 2026

С класирането си за топ 4 Bilibili Gaming си гарантира най-малко 400 000 долара от наградния фонд на световното първенство, който възлиза на 5 милиона долара.

Последният полуфиналист ще бъде определен тази вечер в сблъсъка между T1 и европейския Karmine Corp. Победителят от тази среща ще се изправи срещу Bilibili Gaming в битка за място на финала.

Снимка: LoL Esports

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