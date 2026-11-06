BLG помете Dplus с 3:0 и се класира за полуфиналите на Worlds

Отборът на Bilibili Gaming си осигури място на полуфиналите на Worlds, след като се наложи с 3:0 над Dplus в четвъртфиналната серия. Китайският състав беше близо до отпадане още в груповата фаза, но успя да преодолее трудностите и вече е сред четирите най-добри отбора в турнира.
Трите игри продължиха малко над 30 минути всяка, а най-силно впечатление направи джънглърът на BLG Пън "Xun" Лисун. Той беше избран за MVP на серията с 20 елиминации и 22 асистенции.
С класирането си за топ 4 Bilibili Gaming си гарантира най-малко 400 000 долара от наградния фонд на световното първенство, който възлиза на 5 милиона долара.
Последният полуфиналист ще бъде определен тази вечер в сблъсъка между T1 и европейския Karmine Corp. Победителят от тази среща ще се изправи срещу Bilibili Gaming в битка за място на финала.
Снимка: LoL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google