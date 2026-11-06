NAVI обърна PARIVISION и е на полуфинал в Пекин

Отборът на NAVI надигра отбора на PARIVISION и се класира за полуфиналите на турнира по CS2 - IEM Пекин 2026. Украинският тим надигра руския с 2:1 (14-16, 13-9, 13-10).
Големият герой за победителите беше Ихор "w0nderful" Zhdanov, който завърши серията с 64 елиминации и рейтинг от 1.54. "Жълто-черните" загубиха първата карта Mirage, но се върнаха на Inferno и Ancient.
За NAVI това е второ поредно класиране за плейофи след труден период през сезона, като сега тимът ще срещне The MongolZ утре сутрин.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google