NAVI обърна PARIVISION и е на полуфинал в Пекин

Отборът на NAVI надигра отбора на PARIVISION и се класира за полуфиналите на турнира по CS2 - IEM Пекин 2026. Украинският тим надигра руския с 2:1 (14-16, 13-9, 13-10).

We close out this series on Ancient (13:10) and proceed to the #IEM Beijing 2026 semis! #navination https://t.co/hCQoUCbrVh — NAVI (@natusvincere) November 6, 2026

Големият герой за победителите беше Ихор "w0nderful" Zhdanov, който завърши серията с 64 елиминации и рейтинг от 1.54. "Жълто-черните" загубиха първата карта Mirage, но се върнаха на Inferno и Ancient.

За NAVI това е второ поредно класиране за плейофи след труден период през сезона, като сега тимът ще срещне The MongolZ утре сутрин.

Снимка: HLTV

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