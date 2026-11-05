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G2 прекрати договора на треньора си след мизогенен коментар

  • 5 ное 2026 | 17:04
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G2 прекрати договора на треньора си след мизогенен коментар

От G2 прекратиха договора на треньора по League of Legends Лука "Perkz" Перкович с незабавен ефект. Решението дойде часове след като той публикува дълго съобщение за кариерата си, работата си в клуба и представянето на отбора на Worlds 2026.

Причината за раздялата обаче не е свързана със спортните резултати. В публикацията си Perkz изрази категорично несъгласие с абортите, като заявява, че ги смята за убийство и че позицията му няма да се промени.

Резонно, от G2 реагираха с официално изявление, в което подчертаха, че организацията обединява хора с различен произход, култура и убеждения. Клубът посочи, че коментарите на треньора не съответстват на неговите ценности, и се извини на феновете, които са се почувствали засегнати.

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