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Симона Иванова остана на косъм от медал в Дакар 2026

  • 1 ное 2026 | 14:56
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Симона Иванова остана на косъм от медал в Дакар 2026

Симона Иванова остана на косъм от медал на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, след като завърши на четвърто място във финала на 400 метра свободен стил.

Българската плувкиня финишира с време 4:28.43 минути, като само шест стотни от секундата я разделиха от бронзовото отличие. Третата позиция зае белгийката Селия Паке.

Иванова направи силно плуване и през голяма част от дистанцията се движеше между второто и третото място. В заключителните 25 метра обаче не успя да задържи темпото и остана непосредствено извън почетната тройка.

Олимпийската титла спечели Елвира Еспиноса от Еквадор с време 4:22.87 минути. Сребърният медал отиде при Лия Маркграаф от Република Южна Африка, която завърши за 4:26.13 минути.

Въпреки пропуснатото отличие Симона Иванова ще има още две възможности за силно представяне в сенегалската столица. Българката ще участва на 100 метра свободен стил, както и в коронната си дисциплина – 200 метра свободен стил.

Междувременно плувната надпревара в Дакар е съпътствана от организационни затруднения заради прекалено високата температура на водата в басейна. Проблемът доведе до отмяната на състезанието на 800 метра свободен стил, както и на няколко тренировки през първите дни.

По програма Иванова трябва да стартира на 100 метра свободен стил в понеделник. Другият български представител Димитър Докузов, който също беше заявен за тази дистанция, няма да участва след съвместно решение с личния си треньор.

bntsport.bg

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