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Според Арбелоа Джош Кинг може да се превърне в един от най-добрите в света

  • 6 ное 2026 | 18:52
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Според Арбелоа Джош Кинг може да се превърне в един от най-добрите в света

Джош Кинг разполага с таланта да се превърне в един от най-добрите футболисти в света, заяви неговият мениджър във Фулъм Алваро Арбелоа. 19-годишният офанзивен халф получи първата си повиквателна за националния отбор на Англия и може да запише своя дебют в ноемврийските мачове от Лигата на нациите.

"За него това е много специален момент, но той е такъв още за клуба и за феновете. Джош е нашата гордост“, заяви Арбелоа.

"Той пристигна тук на осемгодишна възраст, а сега е в първия отбор и играе отлично. Наистина се гордеем с него. Той направи голяма крачка в развитието си, но остана много добро момче и продължава да полага усилия да напредва. Талантът му е огромен. Дори и да получи топката без много пространство за действие, той може да дриблира и да се освобождава", продължи той.

"Джош има почти всичко в арсенала си. Сега работим върху завършващите удари, което е най-трудното нещо във футбола. За мен представянето му на едва 19-годишна възраст е просто невероятно. Той разполага с всичко, за да се превърне в един от най-добрите футболисти в света. Казах му, че първата крачка вече е направена, а следващата е да стане европейски или световен шампион“, добави Арбелоа.

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Снимки: Imago

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