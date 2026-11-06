Чаби Алонсо: Не казвам на играчите да пропускат мачове на националните си отбори

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо заяви, че не е говорил с Коул Палмър, след като той не получи повиквателна за националния отбор на Англия. Той допълни, че никога не е казвал на играчите си да не играят за страните си.

“Когато един играч е напълно здрав, той е на разположение. Когато някой не е здрав, опитваме се да дадем на националните отбори информация, за да вземем решение заедно. Понякога не е добра за самия футболист”, обясни Алонсо.

Xabi Alonso with the latest on Emi Martinez and squad fitness ahead of Sunderland. 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 6, 2026

Относно повиквателната на Палмър той каза: “Не сме говорили за това. Говорихме за мача в неделя. Ние сме доволни от Коул. Той се разбира отлично с другите нападатели. Помага на отбора за това, което искаме да постигнем”.

Алонсо даде информация и около контузените в тима. Максенс Лакроа и Жоао Педро ще пропуснат гостуването на Съндърланд в неделя, като надеждите са те да са на линия след паузата за националните отбори. Йорел Хато ще отсъства още няколко седмици, а Мойсес Кайседо има лек проблем, но той едва ли ще му попречи да играе в неделя. Емилиано Мартинес може да се завърне в мача срещу Съндърланд. Ако това се случи, той ще играе с предпазна маска.

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Снимки: Gettyimages