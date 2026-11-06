Голмайсторът в Шампионската лига е ас в билярда и черпи вдъхновение от Роналдо

Анастасиос „Тасос“ Дувикас (27 г.) гледа отвисоко на Кейн, Мбапе и Холанд, след като се превърна, поне за три седмици, в най-добрия реализатор в основната фаза на Шампионската лига. Гръцкият нападател има шест попадения за 246 минути игра с екипа на Комо в турнира, което е близо една трета от цялата офанзивна мощ на тима, изпреварена през този сезон единствено от ПСЖ.

Изобщо не е малко постижение да бележиш средно на всеки 41 минути и да бъдеш по-ефективен от носителя на последната "Златна топка" Хари Кейн. Дувикас се нареди сред големите европейски голмайстори благодарение на своя хеттрик за Комо при рекордната победа с 9:1 като гост на Ланс.

Това е едва третият хеттрик в кариерата на Дувикас. Предишният бе срещу АЗ Алкмаар през януари 2023 г. с екипа на Утрехт, когато бе малко познат нападател, при равенството 5:5, в което имаше пръст във всички попадения. "Тасос" се изравни с Алесандро Дел Пиеро, отбелязвайки поне четири попадения в първите си четири мача в Шампионската лига, както и с Килиан Мбапе през настоящата кампания.

1st: Tasos Douvikas 2nd: Kasper Jørgensen 3rd: Aleksei Batrakov 4th: Fabián Ruiz 🎩 Hat-trick hero Douvikas is Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/2OIbYcYfBj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026

В историята на италианските клубове само четирима други играчи са се разписвали поне три пъти в едно гостуване в най-престижния турнир: Филипо Индзаги (3 пъти), Шевченко, Марко Симоне и Иличич (по 2 пъти). За Комо гъркът вече има 30 гола в 71 мача, доближавайки се до показател от 50% успеваемост (0,42).

Закупен през февруари 2025 г. за 14 милиона евро от Селта Виго, Анастасиос Дувикас вече удвои пазарната си стойност в Комо, като днес тя се оценява на около 30 милиона евро. Котировките му обаче продължават да растат, тъй като редица клубове от английската Висша лига следят изявите му с повишено внимание.

Именно затова Комо побърза да го "бетонира", след като в края на миналия месец го убеди да подпише нов договор до 2031 г. с опция за още един сезон. Гръцкият стрелец получи и сериозно увеличение на възнаграждението – от 1,2 милиона на 3 милиона евро годишно.

A hattrick and the MVP trophy tonight for Tasos Douvikas 🌟💫 https://t.co/5iGXF9InPP — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

"Тасос споделя, че се чувства щастлив в Комо, където постепенно пребори конкуренцията: първо принуди Алваро Мората да напусне Италия, а сега зад него чака контузеният Мойс Кийн. Дувикас обаче не се плаши от съперници“, отбелязва "Гадзета дело Спорт".

Комо откри "Тасос" във Виго. Селта го бе взел от Нидерландия през август 2023 г., плащайки 12 милиона евро на Утрехт. За нидерландския клуб това се оказа блестяща сделка с чиста печалба от 11 милиона само за две години.

Нищо не подсказваше такъв главоломен възход, когато бе на 18 години. Гръцкият младок дебютира в професионалния футбол за родния Астерас Триполис. Избран за най-добър млад играч в гръцкото първенство, той премина във Волос срещу 600 000 евро, без дори да предполага по какъв път ще поеме.

6 – Tasos Douvikas is only the third player with six goals in his first four games in the UEFA Champions League after Erling Haaland and Sébastien Haller (both 7 goals). UUUnstoppable. https://t.co/hHZ7IXtlyI — OptaJohan (@OptaJohan) November 5, 2026

През пролетта на 2021 г. селекционерът Джон ван 'т Схип го повика за първи път в националния отбор за квалификациите за Световното първенство. Официалният му дебют обаче дойде в контрола срещу Хондурас, когато беше на 21 години и половина.

Трансферът в Утрехт го изстреля във футболния елит. Дувикас стана голмайстор на нидерландската Ередивизи с 19 попадения, поделяйки върха с Шави Симонс. Това постижение му осигури договор в Ла Лига – Селта го привлече през 2023 г., но Анастасиос така и не успя да се адаптира в Испания.

Въпреки петгодишния си договор той се озова на резервната скамейка. Дори при този статут гъркът се разписваше средно на всеки три участия с екипа на отбора от Виго. Ролята, отредена му от Рафа Бенитес, не му допадна, затова той не се поколеба нито за миг, когато пристигна офертата от Комо. "Той с удоволствие напусна през зимата на 2025 г. Италия отвори вратите си за него, а Сеск Фабрегас му уши перфектния костюм по мярка", пише розовият италиански всекидневник.

Вероятно единствено баща му Янис (61 г.), бивше ляво крило и впоследствие треньор в школата на Астерас, е усетил, че „Тасос“ може да се превърне в топ реализатор в Шампионската лига, след като му бе първи наставник и го накара да повярва в звездната си съдба.

🔥 Fantastic night for Tasos Douvikas! The Greek international bagged a hattrick & provided an assist for Como against Lens ⚽️⚽️⚽️🅰️ #Douvikas #UCL #Greece https://t.co/URNXfuQJ1c — Hellas Football (@HellasFooty) November 4, 2026

В кариерата на Дувикас му помага и фактът, че е изключително отдаден на семейството си. Неговата любима Нефели, с която са заедно още от престоя му в Утрехт, стана негова съпруга през юни, а наскоро двамата обявиха, че очакват дете.

"Нападателят на Комо обича да релаксира край езерото, но прекарва по-голямата част от времето си на клубната база в Моцате, тъй като притежава изключителна работна етика. Неговият кумир е Роналдо «Феномена», въпреки че през 1997 г., когато бразилецът спечели "Златната топка", «Тасос» дори не е бил роден. Гъркът обаче винаги е бил впечатлен от неговия дрибъл, завършващ удар и начин на игра“, разкриват медиите на Апенините.

Друга голяма страст на Дувикас е билярдът. Анастасиос признава, че е имал потенциала да стане професионален играч със щеката върху зеленото сукно, като винаги следва мотото: "Работи здраво и твоят момент ще дойде".

И ето че този момент настъпи. Цяла Европа вече говори за Анастасиос Дувикас - голямото острие на сензацията Комо. Но и на Шампионската лига, където има гол повече от Холанд и Тресолди и две попадения преднина пред Мбапе, Кейн и Мален.

Резерва в националния тим, където остава опция зад Павлидис и Йоанидис, титулярът на Комо записа само едно полувреме общо в четирите срещи на Гърция в Лигата на нациите. След седмица гръцкият тим гостува в Амстердам на Нидерландия – страната, която го изстреля към големия футбол. На "Йохан Кройф Арена" Дувикас може да запише своя 25-и мач, ако Иван Йованович се довери на нападателя, който се отчете с асистенция срещу Сърбия и има общо три гола за родината си.

Парадоксално, безспорният титуляр за Сеск Фабрегас и водещ голмайстор на сезона в Шампионската лига все още няма ключова роля за страната си. Въпреки това той ще опита да блесне в неделната вечер на сцената на италианския футбол срещу шампиона в Серия А.

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Снимки: Imago