Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио

Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

  • 1 ное 2026 | 18:18
  • 920
  • 2

Лацио стигна до обрат и победи Каляри с 2:1 на „Олимпико“ в мач от 10-ия кръг на Серия А. Гостите поведоха чрез Мбала Нзола в 21-вата минута, но римляните успяха да обърнат резултата след почивката. Този резултат увеличи преднината на “римските орли” на три точки на върха с втория Интер, който в събота вечер допусна поражение в дербито с Милан.

Каляри поведе в 20-ата минута, когато Алйеу Фадера проби по десния фланг и намери Мбала Нзола, който отблизо изпрати топката в мрежата. Лацио обаче реагира бързо и в 36-ата минута възстанови равенството. Тиджани Нослин комбинира с Кенет Тейлър, а след това подаде към Густав Исаксен, който с впечатляващ удар от границата на наказателното поле изпрати топката в далечния ъгъл.

След почивката домакините продължиха да търсят победата, но пропуснаха няколко добри възможности. В 83-тата минута резервата Андреа Пинамонти донесе пълния обрат, след като засече с глава центриране на Алфонсо Педраса. Малко преди това футболистите на Каляри имаха претенции за дузпа, но съдията не посочи бялата точка.

В добавеното време ситуацията за гостите се усложни допълнително, след като Адам Оберт получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко. С успеха Лацио записа шеста поредна победа в Серия А и се откъсна еднолично на върха в класирането.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

  • 1 ное 2026 | 18:33
  • 6128
  • 29
Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

Фрозиноне удари Торино и се затвърди в топ 6

  • 1 ное 2026 | 18:20
  • 337
  • 0
Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

Нова победа за Ивайло Петев начело на Мардин, Здравко Димитров пропусна дузпа

  • 1 ное 2026 | 18:04
  • 870
  • 0
Ливърпул 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на шампионите

Ливърпул 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на шампионите

  • 1 ное 2026 | 17:38
  • 3258
  • 5
Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

  • 1 ное 2026 | 17:30
  • 1713
  • 2
Впечатляващ обрат срещу Севиля извади Хетафе от зоната на изпадащите

Впечатляващ обрат срещу Севиля извади Хетафе от зоната на изпадащите

  • 1 ное 2026 | 17:17
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на шампионите

Ливърпул 0:1 Арсенал, Хавертц даде преднина на шампионите

  • 1 ное 2026 | 17:38
  • 3258
  • 5
Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

Сантандер 0:3 Реал Мадрид, греда на Мбапе

  • 1 ное 2026 | 18:33
  • 6128
  • 29
"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

"Анализът на Нико Петров": Сангаранга потопи Дунав!

  • 1 ное 2026 | 13:35
  • 7719
  • 77
Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

Карик няма да бъде уволнен и след загубата от Челси

  • 1 ное 2026 | 13:44
  • 6882
  • 16
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 09:45
  • 11690
  • 16
Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

  • 1 ное 2026 | 15:37
  • 8425
  • 9