Лацио обърна Каляри и се откъсна на върха в Серия А

Лацио стигна до обрат и победи Каляри с 2:1 на „Олимпико“ в мач от 10-ия кръг на Серия А. Гостите поведоха чрез Мбала Нзола в 21-вата минута, но римляните успяха да обърнат резултата след почивката. Този резултат увеличи преднината на “римските орли” на три точки на върха с втория Интер, който в събота вечер допусна поражение в дербито с Милан.

Каляри поведе в 20-ата минута, когато Алйеу Фадера проби по десния фланг и намери Мбала Нзола, който отблизо изпрати топката в мрежата. Лацио обаче реагира бързо и в 36-ата минута възстанови равенството. Тиджани Нослин комбинира с Кенет Тейлър, а след това подаде към Густав Исаксен, който с впечатляващ удар от границата на наказателното поле изпрати топката в далечния ъгъл.

След почивката домакините продължиха да търсят победата, но пропуснаха няколко добри възможности. В 83-тата минута резервата Андреа Пинамонти донесе пълния обрат, след като засече с глава центриране на Алфонсо Педраса. Малко преди това футболистите на Каляри имаха претенции за дузпа, но съдията не посочи бялата точка.

В добавеното време ситуацията за гостите се усложни допълнително, след като Адам Оберт получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко. С успеха Лацио записа шеста поредна победа в Серия А и се откъсна еднолично на върха в класирането.

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