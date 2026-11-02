Гатузо разтърси Италия и никой не може да си обясни какво прави с Лацио

АЛЕКС КАЛАФ, “СПОРТ”



Треньорската кариера на Дженаро Гатузо дълго време пораждаше смесени чувства. От една страна, безспорният му авторитет, лидерските качества и неподражаемата му страст винаги са му печелили огромно уважение във футболния свят. От друга страна обаче, неговите тактически концепции и способността му да превръща тази енергия в постоянни трофеи често оставаха под въпрос. Легендарният полузащитник натрупа опит на пейките на Милан, Наполи, Валенсия, Олимпик Марсилия и италианския национален отбор, но никога досега не беше изглеждал толкова убедителен, колкото начело на Лацио.

Италианският специалист затвори устите на критиците по възможно най-категоричния начин — с резултати. Гатузо пое "бианкочелестите" през юни след тежкото разочарование с националния отбор, отпаднал от Мондиал 2026 в баражите срещу Босна и Херцеговина. Това обаче вече е забравено минало, а днес тимът му уверено оглавява класирането в Серия "А".

След победата с 2:1 над Каляри на "Олимпико", Лацио има в актива си впечатляващите 28 точки от 30 възможни. Единствената грешна стъпка на римляните до момента бе равенството 2:2 срещу Милан. С три точки преднина пред шампиона Интер, съставът от столицата се утвърди като едноличен лидер и сериозен претендент за Скудетото.

Този летящ старт се превърна в най-добрия в клубната история на Лацио. По-впечатляващ от самите цифри обаче е начинът, по който Гатузо постигна този успех — чрез желязна дисциплина, скромност и директен, вертикален футбол. Макар тимът му да блести на върха, наставникът продължава да заявява на всяка пресконференция, че основната цел остава събирането на 40 точки за сигурно оставане в елита.

Пътят до първото място обаче не беше безпрепятствен. Гатузо пое Лацио в момент на криза — съблекалнята беше разколебана, а феновете бяха силно разочаровани. Предсезонната подготовка се оказа изключително изтощителна, а първият официален двубой донесе истински шок след сензационно отпадане за Купата на Италия от втородивизионния Мантова. Вместо да се огъне под напрежението, треньорът въведе безкомпромисна работна етика, наложи строги правила и сплоти целия състав.

Тактически Гатузо запази схемата 4-3-3, използвана преди това от Маурицио Сари, но преобрази изцяло игровия облик на тима. Днешният Лацио залага на агресивна висока преса и персонален натиск срещу противника. Защитната линия играе много по-изнесена напред, а безкрайното владение на топката бе заменено от светкавични атаки към свободните пространства и масирано присъствие в противниковата половина.

Един от най-големите печеливши от тази система е Нуно Тавареш, който се превърна в абсолютен владетел на левия фланг, съчетавайки сигурна игра в защита с активни включвания в атака (един гол и три асистенции в шампионата). Португалецът оформи отличен тандем с капитана Матия Дзакани. Освободен от задължението да стои плътно до тъчлинията, италианският национал вече има на сметката си два гола и пет асистенции в първенството. Нов живот получи и Давиде Фратези, който след трудни моменти в Интер се превърна в ключова фигура с вече три отбелязани попадения от втора позиция.

Успехът на Лацио не се дължи само на отделни фигури, а на изключителния отборен дух. В рамките на първите десет кръга цели 12 различни футболисти са се разписали в противниковите врати. Статистиката говори красноречиво за баланса в тима: 24 отбелязани гола и едва осем допуснати, което прави защитата на римляните най-добрата в Италия.

Характерът на отбора се прояви ярко и срещу Каляри, където римляните трябваше да наваксват изоставане, преди да стигнат до пълния обрат след късно попадение на Пинамонти. След десет кръга нито един съперник не е успял да победи Лацио в Серия "А". И докато Гатузо продължава да настоява на целта от 40 точки, формата на отбора кара тифозите все по-открито да мечтаят за титлата.

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