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Треньорът на Монако: Победата над Нордселанд е ключова

  • 6 ное 2026 | 17:26
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Старши треньорът на Монако Филипе Луис коментира домакинската победа с 2:0 над Нордселанд в третия кръг от основната схема на Лигата на конференциите.

Монако с трета поредна победа
Монако с трета поредна победа

„Мисля, че всеки мач, който Монако играе, е различен. Вярно е, че в момента сме в челото на Лигата на конференциите, но във вътрешния шампионат имаме повече трудности. Всеки двубой обаче е нова възможност. Затова днешната победа е много важна за отбора, за тяхната увереност, а също и за някои от футболистите, които получиха игрово време и успяха да преоткрият играта си. Футболът винаги ти дава възможност да се подобриш, а победите ти дават увереност. Ето защо днешната победа е особено важна. Ще се приберем у дома тази вечер с удовлетворението от поредната победа и девет точки. Беше много важно да спечелим, особено след като ни предстоят много трудни мачове както в Лигата на конференциите, така и в Лига 1. Затова днешната победа беше решаваща. Това затвърждава позицията ни в челната осмица и сега целта ни е да си осигурим място в следващия кръг възможно най-скоро“, коментира Луис след снощния успех.

Монако записа три поредни победи в турнира, първата от които срещу ЦСКА и с пълен актив от девет точки е четвърти в генералното класиране. Нордселанд е 24-ти с две точки.

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Снимки: Gettyimages

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