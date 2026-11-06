Ираола: След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че до момента сезонът на неговия отбор е странен. Испанецът добави, че очаква реакция от играчите след двете поредни загуби. Мърсисайдци отстъпиха на Арсенал миналия уикенд, а в сряда паднаха от Фенербахче в Шампионската лига.
“Миналата седмица бяхме в добра серия, всичко беше отлично и настроението беше добро. След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде в клуб като Ливърпул. Трябва да реагираме, имаме нужда от победа срещу Палас. Трябва да отидем там, да си свършим работата и да спечелим. Когато загубим, всички са ядосани, но трябва да гледаме и в перспектива, тъй като знаем, че при процеса има колебаиния”, заяви Ираола.
“Това е странен сезон. В Шампионската лига вкарваме и допускаме много, във Висшата лига вкарваме и допускаме по-малко. Искаме да контролираме мачовете, но понякога, както срещу Фенербахче, контролирахме прекалено много. Ако отнемем малко от контрола, тогава ще бъдем по-опасни, когато има възможност. Трите гола, които допуснахме в сряда, дойдоха след статични положения, но в първенството се представяме отлично в защита”, допълни той.
В неделя Ливърпул гостува на Кристъл Палас в последния си мач преди паузата за национални отбори. Ираола разкри, че освен трайно контузените, единствената въпросителна е свързана с Райън Гравенберх, като все още не е ясно дали той ще бъде на линия за двубоя.
Треньорът коментира и експеримента с Брадли Баркола, който в сряда бе използван като централен нападател: “Брадли е крило, основно е играл отляво, но и в ПСЖ са го използвали като нападател. Това е нещо, което исках да опитам срещу Фенербахче. Ще бъде използван като крило в 90 процента от времето. Има някои алтернативи, които искам да изпробвам - направих го с Коди Гакпо срещу Челси в Купата на Лигата. Когато Алекс (Исак) е уморен и ни трябва друг нападател, използваме играчите, които са на разположение”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google