Ираола: След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че до момента сезонът на неговия отбор е странен. Испанецът добави, че очаква реакция от играчите след двете поредни загуби. Мърсисайдци отстъпиха на Арсенал миналия уикенд, а в сряда паднаха от Фенербахче в Шампионската лига.

“Миналата седмица бяхме в добра серия, всичко беше отлично и настроението беше добро. След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде в клуб като Ливърпул. Трябва да реагираме, имаме нужда от победа срещу Палас. Трябва да отидем там, да си свършим работата и да спечелим. Когато загубим, всички са ядосани, но трябва да гледаме и в перспектива, тъй като знаем, че при процеса има колебаиния”, заяви Ираола.

🤔 Andoni Iraola on attacking better: “I think it's been a strange season. CL, we score and concede a lot; it's not the same in PL. That is the challenge we have. It's a matter of controlling the games but also, sometimes, we control too much. “We are in possession and having good positions, but sometimes we have to go in the box with more players. We lose control, yes but it gives us more threat. Against Arsenal, the way we attack the box has to be better. We have to do more!” — The Redmen TV (@TheRedmenTV) November 6, 2026

“Това е странен сезон. В Шампионската лига вкарваме и допускаме много, във Висшата лига вкарваме и допускаме по-малко. Искаме да контролираме мачовете, но понякога, както срещу Фенербахче, контролирахме прекалено много. Ако отнемем малко от контрола, тогава ще бъдем по-опасни, когато има възможност. Трите гола, които допуснахме в сряда, дойдоха след статични положения, но в първенството се представяме отлично в защита”, допълни той.

В неделя Ливърпул гостува на Кристъл Палас в последния си мач преди паузата за национални отбори. Ираола разкри, че освен трайно контузените, единствената въпросителна е свързана с Райън Гравенберх, като все още не е ясно дали той ще бъде на линия за двубоя.

"We are still doing good things" Andoni Iraola on reflects on a difficult time for Liverpool and how the team can overcome it 💪 https://t.co/oY7moXinFY — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 6, 2026

Треньорът коментира и експеримента с Брадли Баркола, който в сряда бе използван като централен нападател: “Брадли е крило, основно е играл отляво, но и в ПСЖ са го използвали като нападател. Това е нещо, което исках да опитам срещу Фенербахче. Ще бъде използван като крило в 90 процента от времето. Има някои алтернативи, които искам да изпробвам - направих го с Коди Гакпо срещу Челси в Купата на Лигата. Когато Алекс (Исак) е уморен и ни трябва друг нападател, използваме играчите, които са на разположение”.

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