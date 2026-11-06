Мареска остана доволен, че негов играч не попадна в състава на Англия

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска заяви, че е доволен от факта, че Нико О’Райли не бе повикан от Томас Тухел за предстоящите мачове на Англия в Лигата на нациите.

“Той има нужда от това. За Нико не беше лесно. От началото на сезона имаше контузия в гърба, а после други проблеми. В последния мач много ми хареса и от този Нико имаме нужда. Нека да го запазим здрав, защото знаем колко добър е той и няма съмнение, че в бъдеще ще се върне в националния отбор. Сега ще използва тази почивка, за да бъде на 100 процента”, заяви Мареска.

Фил Фоудън също не попадна в тима на Англия, но треньорът е доволен от него: “Не знам каква е причината да не попадне в националния отбор, но аз съм доволен от Фил. Знаем, че той може много повече. Мое задължение е да му помогна. Целта е бавно да се завърне и отново да бъде сред най-добрите”.

Enzo Maresca on Donnarumma: “He recognises that he has done some mistakes, but at the same time also he has made some good saves. It’s just a matter of balance, try to avoid the mistakes, and continue to do the right things…” https://t.co/Pi6XAwXdeV — City Report (@cityreport_) November 6, 2026

Италианецът говори и за сънародника си Джанлуджи Донарума, който допусна някои сериозни грешки от началото на сезона: “За мен е по-лесно да говоря с него заради езика. Някои играчи имат нужда от разговор, когато направят грешка, а при други се разбирате с поглед. При Джиджо е доста лесно, защото всеки път, когато направи грешка, той веднага го вижда. Говорих с него, но понякога не е нужда да задълбаваме с някои играчи, защото те знаят, че са направили грешка. Просто се опитваш да избегнеш такива неща и продължаваш напред. Като цяло той е спокоен. Знае, че направи някои грешки, но в същото време направи и някои добри спасявания”.

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