Манчини извика голмайстора на Милан и трима тийнейджъри за мачовете на Италия с Франция и Белгия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини обяви списък от 31 играчи, на които ще разчита за последните мачове на тима от Лигата на нациите, а именно домакинството на Франция на 12 ноември и гостуването на Белгия три дни по-късно.

Най-голямо впечатление прави включването на четиримата пълни дебютанти в състава: 20-годишния атакуващ халф Алфаджо Сисе, който е голмайсторът на Милан, 17-годишния полузащитник Рикардо Касано, който все още дори не е дебютирал за Комо, 18-годишния нападател Симоне Лонтани, който е водещият реализатор на Парма, и 19-годишния атакуващ халф Матия Либерали, който блесна с гол и две асистенции за 32 минути при победата на Комо с 9:1 над Ланс в Шампионската лига.

💙🇮🇹 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/83AVL0ttRe — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 5, 2026

Останалите нови имена в сравнение с обявените през септември повиквателни са тези на Марко Палестра, Николо Пизили, Самуеле Ричи и Лука Колеошо. От друга страна, този път не са извикани 11 други играчи. В младежкия национален отбор са изпратени Масимо Песина, Еди Куадио и Самуеле Инасио, контузени са Джовани Ди Лоренцо, Джакомо Распадори, Мойс Кийн и Мохамед Али Зома, а останалите липсващи са Диего Копола, Браян Кристанте, Роландо Мандрагора и Даниел Малдини.

Състав на Италия за мачовете с Франция и Белгия:

Вратари: Марко Карнезеки (Аталанта), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Гулиелмо Викарио (Ювентус).

Защитници: Хонест Аханор (Кристъл Палас), Алесандро Бастони (Интер), Рикардо Калафиори (Арсенал), Федерико Димарко (Интер), Даниеле Гиларди (Рома), Майкъл Кайоде (Брентфорд), Джанлука Манчини (Рома), Марко Палестра (Челси), Джорджо Скалвини (Аталанта)

Халфове: Николо Барела (Интер), Рикардо Касано (Комо), Иса Думбия (Спортинг Лисабон), Николо Фаджоли (Фиорентина), Давиде Фратези (Лацио), Симоне Лонтани (Парма), Николо Пизили (Рома), Самуеле Ричи (Комо), Алесандро Романо (Каляри), Сандро Тонали (Тотнъм)

Нападатели: Николо Камбиаги (Болоня), Алфаджо Сисе (Милан), Франческо Пио Еспозито (Интер), Себастиано Еспозито (Сасуоло), Лука Колеошо (Париж ФК), Матия Либерали (Комо), Джанлука Скамака (Аталанта), Антонио Вергара (Наполи), Николо Дзаниоло (Удинезе)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages