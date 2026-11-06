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Основен за Барселона защитник готов за дербито на "Метрополитано"

  • 6 ное 2026 | 15:37
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Основен за Барселона защитник готов за дербито на "Метрополитано"

Треньорът на Барселона Ханзи Флик чу отлични новини само два дни преди възловия мач срещу Атлетико Мадрид, в който залогът е първото място в испанското първенство преди ноемврийската пауза за националните отбори. Ерик Гарсия взе участие в част от отборното занимание в петък и има сериозни шансове да попадне в групата за двубоя от 12-тия кръг на Ла Лига.

Ако състоянието му остане стабилно и в събота успее да тренира пълноценно в последната подготовка преди сблъсъка на стадион „Метрополитано“, защитникът със сигурност ще бъде на разположение на треньорския щаб. По този начин Флик ще може да разчита отново на една от основните фигури в състава. Роденият в Марторел бранител не бе повикан и в националния отбор на Испания от Луис де ла Фуенте, като след неделния мач ще има две седмици за допълнително навлизане във форма.

Андреас Кристенсен също се включи в тренировъчния процес. Въпреки че датчанинът отсъстваше по-дълго време от терените в сравнение с Гарсия, той също е близо до медицинско разрешение за игра, ако продължи да бележи същия напредък. Барселона страда от сериозен брой контузии в защитната линия от седмици, но за едно от най-тежките гостувания през сезона изглежда ще може да разчита отново на двама ключови защитници, начело с юношата на клуба.

Въпреки че завръщането на Гарсия и Кристенсен е от огромно значение за тима, Флик и щабът му ще подходят с максимална предпазливост. Основният приоритет остава предотвратяването на нови усложнения, независимо че битката с Атлетико е изключително важна за класирането, както и в психологически план след пораженията в големите мачове срещу ПСЖ и Реал Мадрид от началото на кампанията.

И двамата бранители имат огромно желание да помогнат и ще направят всичко възможно да попаднат в разширения списък. Включването им сред титулярите или появата им като резерви през второто полувреме ще зависи изцяло от преценката на Ханзи Флик за физическото им състояние, така че окончателни решения все още не са взети.

Очаквано, извън петъчната сесия останаха останалите контузени футболисти на тима: Жул Кунде, Дани Олмо, Родри, Чави Еспарт и Руни Бардаджи. Според информация на изданието “Спорт” Кунде е направил опит да се подготвя на терена преди началото на сутрешната тренировка, но в крайна сметка е преценил, че все още не е готов за това.

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