Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Кълъмбъс си отмъсти на Далас след дузпи и остава безгрешен отвъд редовното време

  • 6 ное 2026 | 10:48
  • 339
  • 0
Кълъмбъс си отмъсти на Далас след дузпи и остава безгрешен отвъд редовното време

Кълъмбъс Блу Джакетс победи Далас Старс с 2:1 след изпълнение на дузпи в домакинство от Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Тимът от щата Охайо продължава да бъде безгрешен в мачовете, които преминават отвъд редовното време, като вече е с 5 победи в подобни случаи от началото на сезона.

Пет дни след предишната среща между двата отбора, Кълъмбъс успя да вземе реванш за поражението с 1:3 в Тексас. Това се случи благодарение на попадения от Валери Ничушкин и Кент Джонсън при наказателните удари.

Зак Веренски се разписа 3:14 минути преди края на редовното време, за да изравни резултата след откриващия гол на Мико Рантанен по-рано в третия период. Така защитникът на Блу Джакетс вече е с поне една точка в пет поредни двубоя.

"Отдавна не бях вкарвал, така че съм щастлив, че този път успях. Имах шансове пред себе си. Чувствам, че играя далеч по-добре наскоро. Усещам, че играта ми се получава и съм щастлив, че успях да отбележа изравнителния гол", заяви Веренски след срещата, цитиран от официалния уебсайт на НХЛ.

След този мач тимът на Кълъмбъс остава на шестото място в Столичната дивизия с 14 точки (7 успеха и 7 поражения), докато Далас е трети в Централната дивизия с 20 точки (9 победи и 5 загуби).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Монреал изкова драматичен обрат срещу Юта след продължение и силно завръщане на Сузуки

Монреал изкова драматичен обрат срещу Юта след продължение и силно завръщане на Сузуки

  • 6 ное 2026 | 12:04
  • 125
  • 0
Късен гол на Кериър донесе победа на Каролина срещу Айлъндърс

Късен гол на Кериър донесе победа на Каролина срещу Айлъндърс

  • 6 ное 2026 | 11:16
  • 199
  • 0
Как увеличаването на отборите в НХЛ ще подобри плейофите

Как увеличаването на отборите в НХЛ ще подобри плейофите

  • 6 ное 2026 | 11:04
  • 476
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 ное 2026 | 07:59
  • 537
  • 0
Хеттрик и асистенция на Кемпе при завръщането му изведоха Кингс до убедителен успех над Шаркс

Хеттрик и асистенция на Кемпе при завръщането му изведоха Кингс до убедителен успех над Шаркс

  • 5 ное 2026 | 08:59
  • 626
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 5 ное 2026 | 07:59
  • 611
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 27154
  • 60
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 9129
  • 28
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 6108
  • 9
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 1020
  • 4
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 10392
  • 9
Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
  • 4078
  • 1