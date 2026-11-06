Кълъмбъс си отмъсти на Далас след дузпи и остава безгрешен отвъд редовното време

Кълъмбъс Блу Джакетс победи Далас Старс с 2:1 след изпълнение на дузпи в домакинство от Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Тимът от щата Охайо продължава да бъде безгрешен в мачовете, които преминават отвъд редовното време, като вече е с 5 победи в подобни случаи от началото на сезона.
Пет дни след предишната среща между двата отбора, Кълъмбъс успя да вземе реванш за поражението с 1:3 в Тексас. Това се случи благодарение на попадения от Валери Ничушкин и Кент Джонсън при наказателните удари.
Зак Веренски се разписа 3:14 минути преди края на редовното време, за да изравни резултата след откриващия гол на Мико Рантанен по-рано в третия период. Така защитникът на Блу Джакетс вече е с поне една точка в пет поредни двубоя.
"Отдавна не бях вкарвал, така че съм щастлив, че този път успях. Имах шансове пред себе си. Чувствам, че играя далеч по-добре наскоро. Усещам, че играта ми се получава и съм щастлив, че успях да отбележа изравнителния гол", заяви Веренски след срещата, цитиран от официалния уебсайт на НХЛ.
След този мач тимът на Кълъмбъс остава на шестото място в Столичната дивизия с 14 точки (7 успеха и 7 поражения), докато Далас е трети в Централната дивизия с 20 точки (9 победи и 5 загуби).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google