Кълъмбъс си отмъсти на Далас след дузпи и остава безгрешен отвъд редовното време

Кълъмбъс Блу Джакетс победи Далас Старс с 2:1 след изпълнение на дузпи в домакинство от Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. Тимът от щата Охайо продължава да бъде безгрешен в мачовете, които преминават отвъд редовното време, като вече е с 5 победи в подобни случаи от началото на сезона.

Пет дни след предишната среща между двата отбора, Кълъмбъс успя да вземе реванш за поражението с 1:3 в Тексас. Това се случи благодарение на попадения от Валери Ничушкин и Кент Джонсън при наказателните удари.

VALERI NICHUSHKIN! WHAT A MOVE! 😱 https://t.co/91IGVYt90t — NHL (@NHL) November 6, 2026

Зак Веренски се разписа 3:14 минути преди края на редовното време, за да изравни резултата след откриващия гол на Мико Рантанен по-рано в третия период. Така защитникът на Блу Джакетс вече е с поне една точка в пет поредни двубоя.

ZACH WERENSKI WALKS IT IN AND EVENS THE SCORE 💥 CBJ x @FanaticsSports https://t.co/3QIPGCXUNE — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 6, 2026

"Отдавна не бях вкарвал, така че съм щастлив, че този път успях. Имах шансове пред себе си. Чувствам, че играя далеч по-добре наскоро. Усещам, че играта ми се получава и съм щастлив, че успях да отбележа изравнителния гол", заяви Веренски след срещата, цитиран от официалния уебсайт на НХЛ.

How about another slick shootout move from the @BlueJacketsNHL?! This time from Kent Johnson! 💥 https://t.co/tM5ua1jYNs — NHL (@NHL) November 6, 2026

След този мач тимът на Кълъмбъс остава на шестото място в Столичната дивизия с 14 точки (7 успеха и 7 поражения), докато Далас е трети в Централната дивизия с 20 точки (9 победи и 5 загуби).

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