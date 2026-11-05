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Хеттрик и асистенция на Кемпе при завръщането му изведоха Кингс до убедителен успех над Шаркс

  • 5 ное 2026 | 08:59
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Хеттрик и асистенция на Кемпе при завръщането му изведоха Кингс до убедителен успех над Шаркс

Адриан Кемпе, който пропусна поражението на Лос Анджелис Кингс с 2:3 от Бъфало Сейбърс в събота заради травма, се завърна на леда с петия си хеттрик в НХЛ.

Артьоми Панарин направи четири асистенции, а Куинтън Байфийлд отбеляза две попадения при числено превъзходство за Кингс (5-7-2), които записаха две победи в първите три срещи от серията си от седем поредни домакинства. Вратарят Дарси Кемпер се отличи с 30 спасявания.

Маклин Селебрини и Ивар Стенберг бяха точни при игра с човек повече за състава на Шаркс (7-9-1), който допусна трета поредна загуба и общо пета в последните си шест двубоя. Стражът Ярослав Аскаров отрази 20 удара.

Кемпе даде преднина на своя тим още в 1:23 минута след солово откъсване и прецизен удар от китката, преодолял Аскаров отляво. В 16:09 минута нападателят удвои аванса на Лос Анджелис с директен изстрел от десния кръг след подаване на Ерик Густафсон.

Байфийлд покачи на 3:0 в 18:38 минута на първата третина при числено превъзходство, засичайки пас на Панарин. Кемпе се отчете с втора асистенция при гола, като тимът от Лос Анджелис реализира при пауърплей в трети последователен мач.

Сан Хосе намали изоставането си на 3:1 чрез шестия гол за сезона на Селебрини в 5:07 минута на втория период при числено превъзходство.

Ерик Хаула възстанови преднината от три шайби за Лос Анджелис в 11:10 минута, разписвайки се с бекхенд след центриране на Кени Конърс. Това бе първа асистенция и първа спечелена точка за Конърс в три изиграни мача в НХЛ.

Кемпе оформи своя хеттрик в 15:51 минута на втората третина, след като оползотвори подаване на Алекс Лафериер и с удар от левия кръг направи резултата 5:1. С това постижение Кемпе се изравни с Чарли Симър и Джими Карсън на деветото място по хеттрикове в клубната история на Кингс.

Йоел Армия направи 6:1 в 2:12 минута на финалната част, засичайки успореден пас на Хаула пред вратата. Стенберг намали на 6:2 при числено превъзходство в 9:41 минута, след като изстрелът му от левия кръг рикошира в бранителя на домакините Джоел Едмъндсън. Крайният резултат 7:2 бе фиксиран от Байфийлд в 14:28 минута, който отклони удар на Панарин право в мрежата.

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