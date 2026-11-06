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Резултати от НХЛ

  • 6 ное 2026 | 07:59
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Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Детройт Ред Уингс – Вегас Голдън Найтс 1:2
Кълъмбъс Блу Джакетс – Далас Старс 2:1* след продължение и дузпи
Монреал Канейдиънс – Юта Мамут 5:4* след продължение
Ню Джърси Девилс – Сейнт Луис Блус 5:4* след продължение
Ню Йорк Айлъндърс – Каролина Хърикейнс 3:5
Ню Йорк Рейнджърс – Филаделфия Флайърс 3:2
Питсбърг Пингуинс – Бостън Бруинс 2:6
Тампа Бей Лайтнинг – Чикаго Блекхоукс 4:1
Уинипег Джетс – Ванкувър Канъкс 6:2
Едмънтън Ойлърс – Анахайм Дъкс 4:5
Колорадо Аваланч – Нешвил Предейтърс 2:3* след продължение

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