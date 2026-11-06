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Диа Евтимова допусна поражение на 1/4-финалите на двойки

  • 6 ное 2026 | 11:20
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Диа Евтимова допусна поражение на 1/4-финалите на двойки

Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Хилтън Хед Айлънд, Южна Каролина (САЩ), с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната българка и американката Киара Хардинг отстъпиха на поставените под номер 2 представителки на домакините Сара Шумейт и Софи Уилямс с 4:6, 5:7 за час и 24 минути.

Евтимова допусна поражение и във втория кръг на сингъл от 15-годишната американка Лани Чанг с 4:6, 2:6 за час и 51 минути, след като ден по-рано записа първата си победа поединично за сезона в основна схема на състезание от веригата на Световния тенис.

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