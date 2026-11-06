"Дема" е отборен шампион при жените за шеста поредна година

ТК „Дема" спечели за шеста поредна година титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас с награден фонд 2500 евро.
Поставените под №2 шампионки победиха на финала водачките в схемата от ТК НСА с 2:1 успеха.
Националната шампионка в зала за този сезон Джулия Терзийска записа победа на сингъл за ТК „Дема" след 6:1, 6:2 над Галена Кръстенова. В другия мач на сингъл Дария Великова направи обрат срещу Денислава Глушкова и спечели с 3:6, 6:2, 6:4.
Така се стигна до решаващия мач на двойки, в който Терзийска и Глушкова надделяха над Кръстенова и Великова с 3:6, 6:3, 10:8 и донесоха титлата на ТК „Дема".
В мача за бронзовите медали ТК „15:40" победи с 2:0 ТК „Черноморец" (Бургас). Мария Чалъкова се наложи над Елица Найденова с 6:4, 6:1, а Александра Момчилова победи Габриела Иванова с 6:4, 6:4.
Финал на Държавното отборно първенство по тенис за жени:
ТК „Дема" (София) – ТК НСА (София) – 2-1
Джулия Терзийска – Галена Кръстенова – 6:1, 6:2
Денислава Глушкова – Дария Великова – 6:3, 2:6, 4:6
Терзийска/Глушкова – Кръстенова/Великова – 3:6, 6:3, 10:8
Мач за третото място:
ТК „15:40" (София) – ТК „Черноморец" (Бургас) – 2:0
Мария Чалъкова – Елица Найденова – 6:4, 6:1
Александра Момчилова – Габриела Иванова – 6:4, 6:4Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google