"Дема" е отборен шампион при жените за шеста поредна година

ТК „Дема" спечели за шеста поредна година титлата от Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас с награден фонд 2500 евро.

Поставените под №2 шампионки победиха на финала водачките в схемата от ТК НСА с 2:1 успеха.

Националната шампионка в зала за този сезон Джулия Терзийска записа победа на сингъл за ТК „Дема" след 6:1, 6:2 над Галена Кръстенова. В другия мач на сингъл Дария Великова направи обрат срещу Денислава Глушкова и спечели с 3:6, 6:2, 6:4.

Така се стигна до решаващия мач на двойки, в който Терзийска и Глушкова надделяха над Кръстенова и Великова с 3:6, 6:3, 10:8 и донесоха титлата на ТК „Дема".

В мача за бронзовите медали ТК „15:40" победи с 2:0 ТК „Черноморец" (Бургас). Мария Чалъкова се наложи над Елица Найденова с 6:4, 6:1, а Александра Момчилова победи Габриела Иванова с 6:4, 6:4.

Финал на Държавното отборно първенство по тенис за жени:

ТК „Дема" (София) – ТК НСА (София) – 2-1

Джулия Терзийска – Галена Кръстенова – 6:1, 6:2

Денислава Глушкова – Дария Великова – 6:3, 2:6, 4:6

Терзийска/Глушкова – Кръстенова/Великова – 3:6, 6:3, 10:8

Мач за третото място:

ТК „15:40" (София) – ТК „Черноморец" (Бургас) – 2:0

Мария Чалъкова – Елица Найденова – 6:4, 6:1

Александра Момчилова – Габриела Иванова – 6:4, 6:4

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google