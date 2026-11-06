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Изгонен от Челси мениджър: Подиграваха се на дрехите и начина ми на говорене

  • 6 ное 2026 | 10:31
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Изгонен от Челси мениджър: Подиграваха се на дрехите и начина ми на говорене

Бившият мениджър на Челси Лиъм Росиниър наруши мълчанието си относно краткия си престой начело на лондончани и раздялата с клуба след само 23 официални срещи.

Специалистът пристигна на „Стамфорд Бридж“ от сателита Страсбург, за да заеме мястото на напусналия Енцо Мареска през януари 2026 година, подписвайки контракт за шест години и половина. Росиниър дебютира с победа и даде силен старт на престоя си, но през април ръководството на „сините“ взе решение да го освободи, докато отборът заемаше седмото място в класирането. В момента 42-годишният наставник води състава на Париж ФК.

В интервю за So Foot треньорът разказа за преживяното в Лондон и за медийния натиск около представянето на тима.

„Това беше най-добрият опит в живота ми, но същевременно и най-трудният. Беше фантастично, въпреки че продължи само четири месеца. Всъщност моментът, който ме разтревожи най-много, беше в самото начало, когато записахме онази серия от пет поредни победи. Всеки клуб би се радвал на подобен ход, но не и Челси. Постигаш добри резултати и веднага попадаш под светлините на прожекторите, след което в медиите се задейства истински ефект на снежната топка“, сподели Росиниър.

Престоят му в английската столица бе съпроводен и от сериозни подигравки. Той се превърна в обект на присмех, след като връчи бележка с указания на влизащия като резерва Алехандро Гарначо при общ пасив от 2:8 и с човек по-малко в сблъсъка срещу ПСЖ.

Критики и ирония предизвикаха също стилът му на обличане и изказът му, сравняван с персонажа Дейвид Брент (б.р. - от британската версия на “Офисът”) заради изрази като „уважение към топката“ и „застаряващи мъже“.

„Присмяха се на листчето с напътствия, което подадох на Гарначо, докато бяхме с десет души срещу ПСЖ. Дрехите, които носех, станаха обект на шеги, начинът ми на говорене – също. Аз не съм посмешище! Вие сте първите, пред които повдигам тази тема, и вероятно ще бъдете последните за дълъг период от време, но някой ден ще разкажа какво се случи в действителност“, допълни той.

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