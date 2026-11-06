Аморим след новия европейски провал: Няма оправдание, не сме готови за мачове през три дни

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим не скри яростта и недоумението си след изненадващото поражение с 0:2 от Ференцварош в турнира Лига Европа. Наставникът призна, че отборът му е бил напълно неподготвен за двубоя и в момента няма капацитета да поддържа нужното ниво при сгъстен цикъл от срещи. „Росонерите“ продължават да показват огромни колебания в изявите си. Само няколко дни след впечатляващия триумф с 3:1 над градския съперник Интер в Дерби дела Мадонина, грандът от Милано изигра изключително слаб и муден мач на същия стадион „Сан Сиро“.

„Нямам никакво обяснение за случилото се. Няма какво да кажа, особено за представянето ни през първото полувреме. Не помня кога за последно сме изглеждали така преди почивката. Всичко опира до амбиция и концентрация. Подарихме им възможности, допуснахме глупави грешки. Тази вечер просто не бяхме готови да играем футбол“, започна Аморим.

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Португалският специалист призна, че част от вината за липсата на правилна настройка след дербито в Серия А е негова.

„Когато носиш фланелката на Милан, носиш и огромна отговорност, не може да излизаш на терена с подобно отношение. Вероятно и аз не направих достатъчно, за да подготвя момчетата“, каза Аморим.

Ruben Amorim sent a strong message to his Milan players after their shocking 2-0 Europa League defeat to Ferencvaros. ‘We have to improve, otherwise it’s over.’ #ACMilan #Ferencvaros #MilanFerencvaros #Calcio #SerieA #UEL https://t.co/pOwkQzaGUe — Football Italia (@footballitalia) November 5, 2026

След три поражения в първите четири срещи от Лига Европа, класирането на италианския тим изглежда сериозно застрашено. Наред с кадровите проблеми заради контузии, Аморим посочи и психологическите бариери в отбора.

„Не сме готови да бъдем конкурентоспособни на два фронта. Трябва да променим мисленето си и подхода към играта. Обикновено защитавам футболистите си, но тази вечер нямам аргументи. Трябва да бъдем смирени и да осъзнаем какво се обърка. Липсваше ни смелост. Дори когато нещата не вървят, сме длъжни да дадем всичко от себе си, за да обърнем развоя, а тази вечер това не се видя“, допълни наставникът.

Ruben Amorim was furious and bemused by Milan’s 2-0 Europa League defeat to Ferencvaros. ‘There is no explanation. We were not prepared to play football. We are not ready to play every three days.’ #ACMilan #Ferencvaros #MilanFerencvaros #ACMFTC #Calcio #UEL https://t.co/Pnz9tKQcEG — Football Italia (@footballitalia) November 5, 2026

В този мач почивка получи защитникът Страхиня Павлович, който досега бе играл почти без прекъсване от началото на кампанията. Аморим подчерта, че неговото отсъствие се е усетило на терена.

„Всеки трябва да тренира така, както го прави Павлович. Той е готов на всичко в тренировъчния процес и дава перфектен пример. Някои играчи се затрудняват, когато не започват редовно, но това не е извинение. Бяхме длъжни да спечелим и с този състав. Длъжни сме да коригираме грешките си незабавно“, каза още Аморим.

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Въпреки трудната позиция в европейския турнир, португалецът увери, че отборът няма да се предаде.

„Естествено, мисля за първенството, но трябва да се представяме достойно и на европейската сцена. Можем и трябва да побеждаваме дори при ротации. В момента обаче не сме готови да играем и печелим на всеки три дни. Въпреки това няма да отпиша Лига Европа – докато имаме математически шансове, ще се борим докрай“, завърши Аморим.

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