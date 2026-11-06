Спалети: „Когато Ювентус побеждава, всички се държат сякаш съперникът е слаб или смешен“

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети защити представянето на своя отбор след успеха с 2:1 като гост на АЗ Алкмаар в турнира Лига Европа. Наставникът подчерта, че успехите на „бианконерите“ често биват омаловажавани, въпреки че тимът демонстрира истинска смелост срещу корав противник. Срещата в Нидерландия се оказа сериозно изпитание за торинци, тъй като домакините нямаха поражение на собствен терен в 17 поредни европейски мача от октомври 2023 година насам, а съставът на „старата госпожа“ бе сериозно отслабен от множество контузии.

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„Изключително доволен съм, защото играхме силно срещу много качествен съперник. Помня как всички ми се присмиваха, когато победихме НЕК с 5:0. Държахте се така, сякаш те са някакъв смешен отбор, а сега имат седем точки в Лига Европа.



Може би хората трябва да преосмислят отношението си към нас, да проявят малко смирение и да отдадат дължимото на отбора, вместо постоянно да създават напрежение. Когато спечелим, веднага се намира оправданието, че опонентът е бил слаб. Тази вечер се изправихме срещу страхотен тим и в момента, в който намалихме интензитета, те веднага се възползваха.



В Шампионската лига и Лига Европа тези отбори може и да имат предвидим стил, но когато го повтарят непрекъснато, това се превръща в тяхно оръжие. Те непрекъснато натискат в тези ситуации, притиснаха ни и едно извеждащо подаване доведе до гол. Настана истински хаос в края – ако мачът бе продължил още три-четири минути, едва ли щяхме да си тръгнем с победата“, каза Спалети.

Въпреки че Ювентус контролираше събитията около 70 минути, Спалети смята, че тимът е трябвало да реши всичко по-рано с трето попадение.

„Трябваше да отбележим трети гол с оглед на играта ни. Когато победиш като гост тим, който няма загуба у дома в 17 поредни европейски срещи и е спечелил 14 от тях, това показва авторитет и класа. Показахме нужната смелост“, сподели Спалети.

Копмайнерс и Коло Муани изиграха едни от най-силните си срещи за сезона, но специалистът вижда възможност за още по-добро представяне.

„Коло имаше няколко отлични възможности да се откъсне на скорост, но така и не успяхме да му дадем точния извеждащ пас в свободното пространство. Поради тази причина се наложи да страдаме пред нашето наказателно поле, но и с това се справихме.



Резервите като Бога и Екхатор можеха да нанесат сериозен удар на контраатака, но вместо това бяхме притиснати и обзети от тревожност. Никой не знаеше дали да атакува, или да се върне в защита, и останахме раздвоени“, каза още Спалети.

Този успех надгражда победата с 2:0 над Наполи в Серия А и затвърждава отличния ход на торинци в Лига Европа, където имат три победи и едно равенство 2:2 срещу Рен.

„Футболисти като Лукуми свършиха много невидима черна работа. Често му се налагаше да играе с десния крак на непривична за него позиция, но се справи отлично. Калюлю играе почти без почивка, накрая горкият едва не поиска смяна от пълно изтощение. Имаше много позитивни знаци, но най-важният беше, че излязохме в тяхната половина и приехме играта човек срещу човек за дълги периоди от срещата“, добави наставникът.

Спалети изрази възхищение и от вратаря на АЗ Алкмаар Яри де Бюсер, отбелязвайки, че италианските тимове могат да почерпят опит от нидерландския стил.

„В Италия мнозина смятат, че вратарят просто трябва да спасява удари. Но когато играе толкова добре с крака, той обезсмисля всяка преса на противника и се превръща в допълнителен играч на терена. Вратарят прави разликата. Видяхте ли паса, с който подхвана онази атака? Най-голямата ни победа бе, че излязохме да се борим в тяхната половина. Хареса ми и реакцията на играчите на пейката, които преживяваха мача с викове все едно са вътре на терена“, коментира Спалети.

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Сега за Ювентус предстои последен мач преди паузата за националните отбори – трудно гостуване на Фиорентина в Серия А в неделя вечер.

„Притеснява ме начинът, по който допуснахме попадението – всички изчакваха и позволиха на противника да се движи свободно. Винаги съм казвал, че липсата на решение е по-лоша дори от грешното решение. Колебливостта и пасивното изчакване са нещата, които категорично не искам да виждам“, обобщи Спалети.

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