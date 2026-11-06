Фабрегас: 9:1 се случва веднъж в живота, но вече ни интересува Интер

Еуфорията в Комо достигна връхната си точка след историческата победа с 9:1 над Ланс в Шампионската лига. Въпреки внушителния успех старши треньорът Сеск Фабрегас бързо пренасочи фокуса към следващото голямо предизвикателство в първенството – гостуването на шампиона Интер на стадион „Сан Сиро“ в неделя от 19:00 часа. В интервю за „Гадзета дело Спорт“ испанският специалист говори за емоциите и очакванията си за предстоящия двубой.

„Влязохме в историята и изживяхме една незабравима вечер както за нашите фенове, така и за целия клуб. Всичко се разви отлично в наша полза, но футболът се движи на много висока скорост. Напълно заслужено се насладихме на момента, но вече казах на футболистите, че трябва да затворим страницата с Ланс и да мислим единствено за Интер“, заяви Фабрегас.

Комо все още няма записана победа срещу „нерадзурите“, а предстоящият мач ще бъде девети поред в натоварената серия между паузите за националните отбори. Треньорът е наясно с предизвикателствата, които очакват тима му в Милано.

„Предстои ни изключително труден двубой на терена на действащите шампиони на Италия. Това ще бъде изтощителен сблъсък както физически, така и психически. Разполагаме с малко време, но трябва да се подготвим по възможно най-добрия начин. Целта ни в Милано е да излезем и да покажем нашата истинска идентичност“, сподели наставникът.

Впечатляващата голова форма на тима в Европа – четири попадения срещу Лайпциг, четири срещу Манчестър Юнайтед и сега девет при визитата на Ланс – закономерно привлича вниманието, но Фабрегас остава здраво стъпил на земята.

„Никой не може да очаква резултат като 9:1. Това е нещо почти нереално във футбола, което ти се случва най-много веднъж в живота. Гордея се с момчетата, но сме едва в началото на пътя си в Шампионската лига. Направихме силен мач, въпреки че бяхме малко разсеяни в първите минути на второто полувреме. Доволен съм от баланса в защита и атака, въпреки че допуснатият гол ме ядоса, макар моят бивш съотборник Агилар да реализира страхотно попадение.“

На въпрос кое му е донесло най-голямо удовлетворение от историческата вечер, испанецът акцентира върху цялостното отношение на отбора: „Такъв резултат привлича погледите, но за мен най-важно е да виждам състав, който се раздава напълно. Спазихме игровия план, играхме с висока преса и не спряхме да нападаме и да следваме нашата футболна философия до последната минута, без да подценяваме противника. Това ме прави истински щастлив – представянето на момчетата беше невероятно“, завърши Фабрегас.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google