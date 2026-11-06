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Изпратиха шест патрулки заради футболист на Нюкасъл

  • 6 ное 2026 | 10:45
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Изпратиха шест патрулки заради футболист на Нюкасъл

Футболистът на Нюкасъл Амар Дедич бе разпитан от полицията, след като беше забелязан да носи лък и няколко стрели в природен парк в Нортъмбърланд, Северна Англия.

Босненският национал, който пристигна в Нюкасъл това лято от Бенфика за сума над 30 милиона евро, е бил спрян от органите на реда по време на разходка с приятел, съобщава вестник „Дейли Мейл“.

В операцията по издирването на играча са се включили шест полицейски автомобила. Съдействие на органите на реда са оказали настоящият вратар на „свраките“ Марк Гилеспи и бившият състезател на тима Пол Дъмет, които случайно са се намирали в района.

След проведения разговор с Дедич и неговия спътник властите са заключили, че не е имало заплаха за обществената сигурност и че оръжията са били предназначени за развлекателни цели. Не се уточнява каква е била конкретната им мишена, като ловът на диви животни или птици с лък е строго забранен във Великобритания.

Според информацията на изданието Нюкасъл няма да налага санкции на Дедич, въпреки че в клуба отчитат постъпката му като проява на неблагоразумие.

„Служителите на реда иззеха лък и няколко стрели. Към настоящия момент се счита, че те са били използвани с развлекателна цел и не съществува опасност за обществеността. Разследването по случая продължава“, се казва в официалното становище на полицията.

Очаква се защитникът да попадне в групата на Нюкасъл за предстоящия двубой от първенството срещу Фулъм тази събота.

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