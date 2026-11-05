Интересни резултати от втория ден на кръг №10 от Евролигата

Десетият кръг в Евролигата продължи с 5 мача тази вечер, като в голямото дерби Апоел Тел Авив отстъпи с 90-93 на Барселона след изключително завързан мач, изиграл се в "Арена София".
Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София
В Турция пък Анадолу Ефес допусна поражение с 90-95 от Париж.
Фенербахче победи с 84-65 Баскония пред собствената си публика в Истанбул.
Байерн Мюнхен се наложи с 99-95 над АСВЕЛ Вильорбан в Лион.
Валенсия надигра 84-73 Олимпия Милано като гост в Италия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google