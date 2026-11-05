Интересни резултати от втория ден на кръг №10 от Евролигата

Десетият кръг в Евролигата продължи с 5 мача тази вечер, като в голямото дерби Апоел Тел Авив отстъпи с 90-93 на Барселона след изключително завързан мач, изиграл се в "Арена София".

Барселона се справи с Апоел след драматични последни секунди в София

В Турция пък Анадолу Ефес допусна поражение с 90-95 от Париж.

Фенербахче победи с 84-65 Баскония пред собствената си публика в Истанбул.

Байерн Мюнхен се наложи с 99-95 над АСВЕЛ Вильорбан в Лион.

Валенсия надигра 84-73 Олимпия Милано като гост в Италия.

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