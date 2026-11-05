Кендрик Нън с рекорд в Евролигата – 23 точки в четвъртата част

Кендрик Нън отбеляза 23 от 27-те точки на Панатинайкос в последната четвърт срещу Реал Мадрид. С това американският гард постави рекорд за най-много точки от един играч в решаващите 10 минути на мач от Евролигата.

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Нън завърши рекордната си четвърт с два точни наказателни удара за 101:99 седем секунди преди сирената. Реал успя да изравни, но Панатинайкос спечели със 115:112 след продължение в испанската столица, а Нън беше най-резултатен на паркета с 33 точки

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