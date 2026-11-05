Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в опит за нова победа – 7 точки и Лига Европа ще посинее!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Обрадович: Никога през живота си не съм изпадал в подобна ситуация

  • 5 ное 2026 | 17:52
  • 903
  • 0
Обрадович: Никога през живота си не съм изпадал в подобна ситуация

Панатинайкос надделя над Реал Мадрид в невероятен сблъсък от 10-ия кръг на Евролигата. Тимът на Желко Обрадович спечели след продължение със 115-112 снощи, а двата европейски гранда изиграха луд мач в Мадрид!

"Феноменален баскетболен мач, което означава, че и двата отбора можеха да победят.", заяви сръбският специалист.

Лудост в Испания! ПАО подчини Реал Мадрид след продължение в мач с 227 точки
Лудост в Испания! ПАО подчини Реал Мадрид след продължение в мач с 227 точки

„Детелините“ се върнаха на победния път след загубите от Арис в местното първенство и Анадолу Ефес в Европа.

"Не разбирам защо казвате „две тежки загуби“ – това е сезон, в който всичко може да се случи. Мачът срещу Ефес беше напълно различен в сравнение с този. Най-големият ни проблем бяха грешките. Срещу Арис вкарахме 91 точки с 20 грешки и 12 успешни тройки. Това развали потенциала ни в атака. Проведохме разговори с отбора и гледахме видеоанализи в опит да разберем Реал преди този важен мач. Това е отбор, който играе страхотно в прехода."

Кендрик Нън влезе в историята на Евролигата! Американецът наниза забележителните 23 точки в последната четвърт срещу Реал Мадрид, с което постави нов рекорд.

"Никога през живота си не съм изпадал в подобна ситуация – да имам играч, който е изиграл повече мачове, отколкото тренировки съм му провел. Не му беше лесно, първият му мач на практика беше тренировка. Нън е човек, който обича баскетбола, работи здраво индивидуално с треньорите и всички знаят колко е талантлив. Това е нещо очаквано, но трябва да бъдем търпеливи. Същото се отнася за Слукас и за мнозина други, които бяха контузени – никак не е лесно след такава пауза. Отсъствието продължи два или три месеца. Не е лесно някой да се завърне след това и да има такъв принос в атака.", заяви Обрадович.

Панатинайкос е лидер в класирането на Евролигата с баланс от 8-2, а в следващия кръг на елитната надпревара ще се изправи срещу Барселона.

Класиране в Евролигата:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Кендрик Нън с рекорд в Евролигата – 23 точки в четвъртата част

Кендрик Нън с рекорд в Евролигата – 23 точки в четвъртата част

  • 5 ное 2026 | 18:53
  • 266
  • 0
Барцокас: Не е добре за нас, че играем срещу Звезда сега!

Барцокас: Не е добре за нас, че играем срещу Звезда сега!

  • 5 ное 2026 | 18:17
  • 460
  • 0
Проблеми в Партизан преди мача с Макаби

Проблеми в Партизан преди мача с Макаби

  • 5 ное 2026 | 17:42
  • 408
  • 0
Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 5 ное 2026 | 17:34
  • 734
  • 0
Остават броени часове до голямото дерби от Евролигата в София: Апоел - Барселона

Остават броени часове до голямото дерби от Евролигата в София: Апоел - Барселона

  • 5 ное 2026 | 17:13
  • 521
  • 0
Лудост в Испания! ПАО подчини Реал Мадрид след продължение в мач с 227 точки

Лудост в Испания! ПАО подчини Реал Мадрид след продължение в мач с 227 точки

  • 4 ное 2026 | 22:42
  • 4289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

  • 5 ное 2026 | 18:37
  • 9025
  • 25
БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 21772
  • 82
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 57786
  • 112
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 25962
  • 83
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 19860
  • 27
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 20622
  • 70