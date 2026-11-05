Обрадович: Никога през живота си не съм изпадал в подобна ситуация

Панатинайкос надделя над Реал Мадрид в невероятен сблъсък от 10-ия кръг на Евролигата. Тимът на Желко Обрадович спечели след продължение със 115-112 снощи, а двата европейски гранда изиграха луд мач в Мадрид!

"Феноменален баскетболен мач, което означава, че и двата отбора можеха да победят.", заяви сръбският специалист.

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„Детелините“ се върнаха на победния път след загубите от Арис в местното първенство и Анадолу Ефес в Европа.

"Не разбирам защо казвате „две тежки загуби“ – това е сезон, в който всичко може да се случи. Мачът срещу Ефес беше напълно различен в сравнение с този. Най-големият ни проблем бяха грешките. Срещу Арис вкарахме 91 точки с 20 грешки и 12 успешни тройки. Това развали потенциала ни в атака. Проведохме разговори с отбора и гледахме видеоанализи в опит да разберем Реал преди този важен мач. Това е отбор, който играе страхотно в прехода."

Кендрик Нън влезе в историята на Евролигата! Американецът наниза забележителните 23 точки в последната четвърт срещу Реал Мадрид, с което постави нов рекорд.

"Никога през живота си не съм изпадал в подобна ситуация – да имам играч, който е изиграл повече мачове, отколкото тренировки съм му провел. Не му беше лесно, първият му мач на практика беше тренировка. Нън е човек, който обича баскетбола, работи здраво индивидуално с треньорите и всички знаят колко е талантлив. Това е нещо очаквано, но трябва да бъдем търпеливи. Същото се отнася за Слукас и за мнозина други, които бяха контузени – никак не е лесно след такава пауза. Отсъствието продължи два или три месеца. Не е лесно някой да се завърне след това и да има такъв принос в атака.", заяви Обрадович.

Панатинайкос е лидер в класирането на Евролигата с баланс от 8-2, а в следващия кръг на елитната надпревара ще се изправи срещу Барселона.

Класиране в Евролигата:

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Снимки: Gettyimages