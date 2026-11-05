Проблеми в Партизан преди мача с Макаби

Треньорът на Партизан Жоан Пеняроя коментира двубоя от 10-ия кръг на Евролигата срещу Макаби Тел Авив. Освен за кадровите проблеми около Джекири и Уилис, испанският специалист предупреди, че „черно-белите“ в никакъв случай не бива да подценяват съперника в „Белградска Арена“.

"Преди всичко сме напълно фокусирани само върху утрешния мач, а не върху предстоящите срещи. Ясно е, че имаме четири поредни домакинства, но не можем да ги изиграем всички наведнъж в нашата зала. Фокусът е максимално върху Макаби – става въпрос за много добър, талантлив отбор със страхотен треньор. Вярно е, че загубиха последните си срещи и имат определени проблеми, както много отбори в тазгодишната Евролига, но това продължава да бъде изключително силен клуб.", заяви Пеняроя.

Относно здравословното състояние на тима:

"Чака ни тежък двубой, особено след напрегнатия мач в миналия кръг. Имаме известни проблеми с няколко различни играчи. Ще се опитаме да се противопоставим в подобен състав като в последните срещи, но към този момент не е сигурно дали всички са готови за игра. Има въпросителни, а аз нямам навик да форсирам когото и да било."

Запитан конкретно за състоянието на Дерек Уилис и Тоние Джекири, испанският специалист отговори кратко:

"Ситуацията е същата като с останалите – участието им е под въпрос."

По същата тема той допълни:

"В хода на сезона не е лесно да се сработват нови състезатели. Имаме опит в Европа и в турнира на Евролигата, необходимо ни е време за тренировки, но е видимо, че Антонио и Робърт са все по-добри с всеки изминал ден. Свикват с нашите изисквания и вдигат нивото си постоянно. Също така Ваня се завърна в състава, но след контузията трябва отново да навлезе в нужния ритъм."

Някои медии пишат, че Макаби пристига в Белград разклатен от слаба форма в защита и нарушен климат в съблекалнята. Пеняроя обаче предупреждава, че подобна нагласа е най-прекият път към загубата.

"Запознат съм с тези слухове. Но ако мислим в посока, че те имат проблеми, лоша атмосфера или че играят слабо в защита – проблемът ще бъде изцяло наш! Изправяме се срещу много добър отбор с изключително талантливи баскетболисти. Вярно е, че в защита имаха колебания в последните мачове, но обичайно играят много силно, и то често по-убедително като гости, отколкото у дома. За нас това е изключително важен и труден мач. Трябва да дадем 100% от възможностите си, иначе нямаме никакъв шанс."

Наскоро Саша Джорджевич коментира, че предимството за Пеняроя и Ибон Наваро е фактът, че са чужденци, поради което не четат местната преса и не са подложени на обществен натиск. Наставникът на „черно-белите“ с усмивка се съгласи с тези думи.

"Напълно съм съгласен със Саша! Не чета вашите медии... Е, поне се опитвам да не ги чета."

В заключение:

"Трябва да правим повече асистенции. Ясно е също, че е нужно да подобрим концентрацията си при борбите в защита. Смятам, че си създаваме добри стрелкови позиции, а нашата задача като треньори е да помагаме на отбора да стига до още по-чисти ситуации. За играчи, които тренират с добри проценти, не е типично да се затрудняват под натиска на защитата в подобни моменти, но работим върху това."

Класиране в Евролигата

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Снимки: Gettyimages