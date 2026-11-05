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Итудис: Съперникът желаеше повече победата

  • 5 ное 2026 | 23:33
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Старши треньорът на Апоел Димитрис Итудис не скри разочарованието си след драматичната загуба с 90:93 от Барселона в двубоя от десетия кръг на Евролигата, който се проведе в зала „Арена София“. Гръцкият специалист посочи борбата под кошовете и пропуснатата преднина през третата четвърт като основни причини за поражението.

„Резултатът не беше благоприятен за нас. Много искахме да спечелим този мач, както и всеки друг, защото всяка среща е важна. Мисля, че се изправихме срещу отбор, който беше малко по-гладен за победата“, заяви Итудис след двубоя.

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Наставникът обърна специално внимание на борбата под кошовете, където според него каталунците са имали сериозно предимство.

„На това ниво подобни неща струват скъпо. При около 40% от пропуснатите си стрелби те успяваха да овладеят борбата в нападение. Тези 16 борби в атака ни костваха много“, обясни гръцкият специалист.

Итудис открои и третата четвърт, в която Апоел пропиля аванс от девет точки и позволи на Барселона да обърне развоя на срещата.

„Можем да направим много изводи от този мач, но със сигурност през третата четвърт пропиляхме твърде бързо преднината си от девет точки. Допуснахме серия от почти 20 безответни точки, а това е прекалено много. Трябва да станем по-добри“, категоричен беше наставникът на Апоел.

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