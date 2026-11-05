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Остават броени часове до голямото дерби от Евролигата в София: Апоел - Барселона

  • 5 ное 2026 | 17:13
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Отборите на Апоел Тел Авив и Барселона се изправят един срещу друг в супердерби от десетия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 20:45 часа в зала "Арена София", а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всички по-интересни моменти преди и след двубоя, както и мача на живо.

Израелският гранд, който играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България е на пето място във временното класиране с 6 победи и 3 загуби до този момент, а "каталунците" заемат седма позиция в таблицата със същия баланс от успехи и поражения.

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Снимки: Sportal.bg

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