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Барцокас: Не е добре за нас, че играем срещу Звезда сега!

  • 5 ное 2026 | 18:17
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Барцокас: Не е добре за нас, че играем срещу Звезда сега!

Баскетболистите на Цървена звездa се изправят срещу Олимпиакос, чийто екип носят българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в петък от 21:15 часа в мач от десетия кръг на Евролигата.

Преди сблъсъка в „Санел Арена“ говори старши треньорът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас. Без съмнение най-добрата новина за Олимпиакос преди мача е завръщането на Еван Фурние след контузия.

„Тренира и вчера, и предишния ден. Все още не е на 100% и изпитва определен дискомфорт, но участва в упражненията с контакт и ще играе“, заяви Йоргос Барцокас.

Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос
Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Барцокас посочи защитата на Цървена звезда като най-силното оръжие на тима за този двубой.

„Очаква ни изключително труден мач. Моментът, в който срещаме Цървена звезда, не е никак благоприятен за нас с оглед на тяхната игра в момента. Те се намират в отлична форма, бележат много точки и записват убедителни победи“, добави Барцокас.

След това наставникът на Олимпиакос продължи:

„Най-важното обаче е изключително стабилната им защита, което се потвърждава и от статистиката. Позволяват на съперниците си най-ниския процент на стрелба за две точки в Евролигата. Това означава, че защитават коша си изключително добре. В последно време често сменят в защита с Оджелей на позиция пет. Искам да подчертая, че изпитвам огромно уважение към треньора Наваро. Той изгражда отбори с ясна идентичност и съставите му играят все по-добре с течение на времето. Мачът ще бъде много труден и ще трябва да играем силно, за да победим“, коментира Йоргос Барцокас.

Олимпиакос може да представи и новото си попълнение Джон Кончар срещу „звездашите“.

30-годишният гард, който прекара последните седем сезона в НБА, се очаква да дебютира с екипа на тима от Пирея, като Барцокас е доволен от първите му дни в отбора.

„Ситуацията му е по-специфична, тъй като става дума за играч, който никога не е играл извън Америка. След колежа се е състезавал само в НБА и никога не е излизал зад граница. Адаптацията му върви много добре през тази седмица, откакто тренира с нас. Очаквайте да играе. За мен най-важното е новият играч да не нарушава ритъма на отбора. Идеално е, ако успее да се впише в нашата система и да помага на състава да побеждава. Постепенно ще разгърне и индивидуалните си качества. Той не е баскетболист, от когото ще видите безумни отигравания извън схемата, а профил, който напълно ни подхожда“, каза Йоргос Барцокас.

Гръцкият гранд влиза в срещата с баланс от 7 победи и 2 загуби, докато „звездашите“ са с актив от шест успеха и три поражения.

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