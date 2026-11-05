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Без българи във финалите на пневматичен пистолет на Световното

  • 5 ное 2026 | 20:05
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Без българи във финалите на пневматичен пистолет на Световното

Адиел Дунева завърши на 24-о място на 10 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Българската състезателка завърши с 574 точки в квалификациите.

Другите две български представителки в дисциплината Мирослава Минчева и Антоанета Костадинова останаха извън първите 30. Мирослава Минчева е 32-а 572 точки, а олимпийската вицешампионка от Токио 2020  в тази дисциплина Антоанета Костадинова е 45-а с 569 точки.

В отборното класиране на дисциплината сборът на трите състезателки отреди на България осмо място.

На 10 метра пистолет при мъжете Самуил Донков зае 30-о място с 578 точки.

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