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Юлия Плахенборх завърши 12-а в надпреварата по стрийт скейтборд на Младежките олимпийски игри

  • 5 ное 2026 | 18:32
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Юлия Плахенборх завърши 12-а в надпреварата по стрийт скейтборд на Младежките олимпийски игри

Състезателката по стрийт скейтборд Юлия Плахенборх приключи участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Тя не успя да покаже възможностите си след две последователни операции на коленни връзки. Спортистката, която е с българо-нидерландски произход, събра сбор едва 18.19 точки в квалификационните серии. Тя беше оценена с 12.12 в първия рън, а в третия трик получи 5.97.

Първата серия беше спечелена от Дуда Рибейро (Бразилия) със 134.74 точки.

Също днес Никълъс Наков направи подиум тренировка преди състезанието по спортна гимнастика, което започва на 7 ноември с квалификациите.

Утре по програма ще стартират трима българи - Симона Иванова и Димитър Докузов на 200 метра свободен стил в плуването и Неда Кендерова в квалификациите на стрелбата с лък индивидуално жени.

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