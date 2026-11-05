Руснаците се върнаха в спорта, но проверяват ли ги за допинг

Появиха се нови въпроси около завръщането на Русия в световния спорт, след като данни, анализирани от Deutsche Welle (DW), показаха, че само четирима от 16-имата руски щангисти, участвали на тазгодишното световно първенство, са били подложени на извънсъстезателни допинг проверки от Международната агенция за тестване (ITA). Двукратната европейска шампионка Анастасия Романова, която в миналото е изтърпяла двегодишно наказание за употреба на допинг, е сред състезателите, които не са били проверявани от ITA през първите девет месеца на 2026 г. Това става ясно от тримесечните антидопингови доклади на агенцията.

За сравнение, всичките 13-тима представители на Северна Корея са преминали поне една проверка на ITA през същия период. Подобно на Русия, Северна Корея също има история на допинг нарушения във вдигането на тежести. ITA, която отговаря за антидопинговата програма във вдигането на тежести, заяви пред DW, че е проверила всичките 16 руски състезатели „преди участието им в надпреварата“. Според информация на германската медия тези тестове са били проведени в Нинбо, Китай, където се провежда световното първенство.

В силов спорт като вдигането на тежести препаратите за подобряване на спортните постижения имат най-голям ефект по време на тренировъчния процес, когато състезателите изграждат сила и мускулна маса в месеците преди състезанията. Някои вещества, като анаболните стероиди, могат да бъдат значително по-трудни за откриване към момента на самото състезание.

Роб Кьолер, ръководител на движението Global Athlete, което защитава интересите на спортистите, определи липсата на извънсъстезателни проверки като „абсурдна“.

„Извънсъстезателният допинг контрол е гръбнакът на борбата с допинга“, заяви Кьолер пред DW. „Всеки знае, че по време на състезание ще има проверки. Но никой не знае кога точно може да бъде тестван през останалите 365 дни в годината извън състезанията. Притеснително е, че ITA не възприема това като тревожен сигнал.“

Говорителката на ITA Марта Навроцка заяви, че руските спортисти са сред десетте най-често тествани националности във вдигането на тежести през тази година. Тя защити и факта, че само двама руски щангисти са включени в групата за тестване с най-висок приоритет, като обясни, че включването в нея се определя въз основа на спортните резултати и оценката на риска.

„Историята на Русия с допинга във вдигането на тежести остава важен фактор при оценката на риска и определянето на приоритетите за тестване от страна на ITA“, заяви Навроцка, като добави, че „руските щангисти продължават да бъдат обект на значителен брой допинг проверки“.

Кьолер обаче не е убеден в тези аргументи.

„Просто не можете да третирате Русия като всяка друга държава“, заяви той. „Тя трябва да бъде подложена на по-строг контрол. Трябва да има повече проверки. Ако не направите това, подкопавате доверието на спортистите в системата.“

Международната федерация по вдигане на тежести не е отговорила на отправеното от Deutsche Welle искане за коментар. Вдигането на тежести беше един от спортовете, най-сериозно замесени в скандала с държавно организираната допинг система в Русия, който излезе наяве след Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. Спортът се нареди на второ място след леката атлетика по брой установени положителни допинг проби в доклада на канадския юрист Ричард Макларън от 2016 г., изготвен по поръчка на Световната антидопингова агенция (WADA).

Скандалът доведе до наказания за десетки руски спортисти в различни дисциплини. Руската антидопингова агенция (РУСАДА) остана със спрени права през по-голямата част от последното десетилетие. В резултат на това лабораторията ѝ в Москва няма право да анализира проби от урина и кръв. Това означава, че пробите, събирани от агенцията, трябва да бъдат изпращани за анализ в чужбина при спазване на процедура, която WADA определя като „строга система за проследяване и контрол на пробите“.

От WADA заявиха, че продължават да наблюдават дейността на РУСАДА, но не са успели да получат достъп до Русия, за да извършат проверка във връзка със спрените права на агенцията заради „продължаващата геополитическа ситуация“. Световната антидопингова агенция добави, че от началото на годината РУСАДА е „събрала хиляди проби, включително стотици от състезатели по вдигане на тежести“.

„Предвид историята на Русия, WADA продължава да бъде особено бдителна по отношение на страната“, заяви говорителят на организацията Джеймс Фицджералд пред DW. „Трябва да гарантираме, че няма да оставим нищо непроверено, когато става въпрос за установяване дали се провеждат всички необходими допинг тестове и други антидопингови дейности.“

Въпреки че правата ѝ са спрени, РУСАДА все още има правомощия да разследва допинг нарушения, извършени от руски спортисти, и да води производства срещу тях. Критиците смятат това противоречие за трудно обяснимо.

„Проблемът се задълбочава от факта, че WADA продължава да им дава свобода на действие, въпреки че дори не може да влезе в Русия, за да провери какво правят“, заяви Кьолер, който е бивш заместник генерален директор на Световната антидопингова агенция. „На практика няма никакъв надзор и никаква отчетност. И, честно казано, не мисля, че някога действително е имало.“

Критиците също така твърдят, че продължаващите въпроси около ръководството и независимостта на РУСАДА показват, че през десетилетието след доклада на Макларън много малко неща са се променили. Дори Международният олимпийски комитет (МОК), чийто президент Кърсти Ковънтри подкрепя пълното завръщане на руските спортисти, признава, че съществува „липса на доверие“ към управлението на РУСАДА.

Навроцка заяви, че МОК „наскоро е възложил“ на ITA разширени правомощия за дейност на територията на Русия в навечерието на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Тя обаче не уточни какво точно ще включва тази роля и кога би могла да започне. През април разследващото издание The Insider съобщи, че ръководителката на РУСАДА Вероника Логинова поддържа дългогодишна интимна връзка с предполагаем служител на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

ФСБ, която отговаря за вътрешната сигурност на страната, изигра ключова роля в прикриването на положителни допинг проби по време на Олимпийските игри в Сочи. Логинова не е отговорила на въпросите, отправени към нея за настоящата публикация, но по време на първоначалното разкриване на информацията е отхвърлила обвиненията като „всички тези глупости“.

В електронно писмо тя е заявила, че според нея „спортът съществува независимо от политиката“. От WADA единствено потвърдиха пред DW, че разследващото звено на организацията проверява твърденията срещу Логинова и че разследването все още продължава.

Анализ на Джонатан Крейн за dw.com

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