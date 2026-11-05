Ето кои заслужиха място в идеалната петица на трети кръг на Sesame НБЛ

Силни индивидуални изяви, разгромни победи и резултатни включвания от пейката белязаха четвъртия кръг на Sesame НБЛ. Джеремайн Хед, Джомару Браун, Александър Стоименов, Шон Муур и Даниел Сейлър заслужиха място в идеалната ни петица. Ето с какво се отличи всеки от тях.

0. Джеремайн Хед (Миньор 2015) – гард

Хед диктуваше играта при победата на Миньор 2015 над Ботев Враца със 110:82. За малко повече от 23 минути той записа дабъл-дабъл с 27 точки и 10 асистенции, като допусна само 2 грешки. Гардът беше неудържим в нападение като беше основния двигател на отбора. Той вкара 6 от 8 стрелби за две точки и 4 от 7 зад дъгата. Гадът често събираше повече от един съперници около себе си, което му позволяваше да намери и свободните си съотборници за лесни точки. С 6 борби и 4 откраднати топки той стигна до коефициент 39 – най-високия в този кръг.

34. Джомару Браун (Локомотив Пловдив) – гард

Браун започна на пейката, но отбеляза близо една трета от точките на Локомотив при загубата със 79:88 от Рилски спортист. За 23 минути и половина гардът наниза 26 точки, най-много от всички на терена. Най-успешен беше в атаките си вътре в дъгата, където реализира 7 от 10 опита. В защита той открадна 4 от общо 6 топки за Локомотив, а с 6 борби и 2 асистенции завърши с коефициент 25. Макар и резерва в този мач Джомару Браун бе основната причина пловдивчани да останат в мача.

3. Александър Стоименов (Балкан) – леко крило

Стоименов беше най-резултатен за Балкан с 19 точки за 22 минути при победата разгромната победа с 94:65 над ЦСКА. Крилото показа класата си въпреки трудностите при стрелба отвъд арката. Tой вкара една тройка от 5 опита, но за две точки бе страхотен, като реализира 8 от 12 стрелби и оттам отбеляза 16 от своите 19 точки. Освен солидното представяне в нападение Стоименов бе отличен и в другата фаза на играта. Агресивната му зашита доведе 3 откраднати топки. Той добави 3 борби и 2 асистенции за коефициент от 17.

3. Шон Муур (Ботев Академик) – тежко крило

Муур даде на Ботев Академик 21 точки от пейката при победата с 91:65 над Левски, а за тях му бяха нужни само 9 стрелби от игра. Крилото реализира 7 от 8 опита за две точки, вкара единствената си тройка и беше точен при всичките си 4 наказателни удара. Така той стана най-резултатен за пловдивчани само с един пропуск за 25 минути и половина на паркета. Муур допринесе и под двата коша с 6 борби, а с 3 откраднати топки и един чадър завърши с коефициент 30.

45. Даниел Сейлър (Берое) – център

Сейлър беше стожер в подкошието за Берое, като неговата силна игра бяха в основата за убедителната победа за старозагорци с 99:58 над Политехника. Центърът завърши с 19 точки и 9 борби, като 5 от борбите му бяха в нападение и осигуриха на домакините втори шансове след пропуск. Самият той реализира 8 от 12 стрелби за две точки. В другия край на терена Сейлър блокира 3 изстрела и открадна 2 топки. За малко над 24 минути той добави и 2 асистенции, без да допусне грешка, и заслужи коефициент 30.

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