Какво предстои в кръг №5 от Sesame НБЛ

Мачовете от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят този уикенд, а ето и какво предстои по терените.

На 7 ноември (събота) всички мачове са с начален час 18:00 часа.



В първата среща от програмата Политехника приема Рилски спортист в Спортна зала - Дупница.

ЦСКА и Шумен ще се надлъгват в залата на "армейците" в София.

Локомотив Пловдив приема Черно море Навибулгар в зала "Сила".

Ботев Враца е домакин на Берое Стара Загора в "Арена Ботевград".

Ботев Академик гостува на Ямбол в зала "Диана".

Спартак Плевен пък приема Балкан в зала "Балканстрой".

В последната среща от кръга на 8 ноември (неделя) от 13:00 часа Левски е домакин на Миньор 2015 в зала "Триадица" в София.

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