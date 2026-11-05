Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Какво предстои в кръг №5 от Sesame НБЛ

  • 5 ное 2026 | 17:23
  • 190
  • 0
Какво предстои в кръг №5 от Sesame НБЛ

Мачовете от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят този уикенд, а ето и какво предстои по терените.

На 7 ноември (събота) всички мачове са с начален час 18:00 часа.

В първата среща от програмата Политехника приема Рилски спортист в Спортна зала - Дупница.

ЦСКА и Шумен ще се надлъгват в залата на "армейците" в София.

Локомотив Пловдив приема Черно море Навибулгар в зала "Сила".

Ботев Враца е домакин на Берое Стара Загора в "Арена Ботевград".

Ботев Академик гостува на Ямбол в зала "Диана".

Спартак Плевен пък приема Балкан в зала "Балканстрой".

В последната среща от кръга на 8 ноември (неделя) от 13:00 часа Левски е домакин на Миньор 2015 в зала "Триадица" в София.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Проблеми в Партизан преди мача с Макаби

Проблеми в Партизан преди мача с Макаби

  • 5 ное 2026 | 17:42
  • 58
  • 0
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на трети кръг на Sesame НБЛ

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на трети кръг на Sesame НБЛ

  • 5 ное 2026 | 17:36
  • 100
  • 0
Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 5 ное 2026 | 17:34
  • 213
  • 0
Остават броени часове до голямото дерби от Евролигата в София: Апоел - Барселона

Остават броени часове до голямото дерби от Евролигата в София: Апоел - Барселона

  • 5 ное 2026 | 17:13
  • 285
  • 0
Нов трипъл-дабъл на Никола Йокич помогна за убедителен успех на Денвър срещу Торонто

Нов трипъл-дабъл на Никола Йокич помогна за убедителен успех на Денвър срещу Торонто

  • 5 ное 2026 | 11:35
  • 782
  • 0
Историческа нощ за Уембаняма: 52 точки и 24 борби!

Историческа нощ за Уембаняма: 52 точки и 24 борби!

  • 5 ное 2026 | 10:07
  • 3041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 13699
  • 46
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 49844
  • 101
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 21240
  • 70
Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
  • 32253
  • 103
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 16517
  • 21
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 17278
  • 60