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Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

  • 5 ное 2026 | 17:34
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Добра и лоша новина за Цървена звезда преди сблъсъка с Везенков и Олимпиакос

Баскетболистите на Цървена звезда заминаха за Атина за двубоя срещу Олимпиакос, чийто екип носят българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър от 10-ия кръг на Евролигата.

Старши треньорът Ибон Наваро остави извън групата Джонатан Мотли, докато новото попълнение Кристиан Колоко получи навреме необходимите документи и се качи на самолета за Гърция.

Според информация на сръбските медии ръководството на „червено-белите“ е положило огромни усилия, за да уреди навреме документацията на Колоко. Центърът е камерунски гражданин, поради което влизането му на територията на Европейския съюз е било по-сложно от обичайното.

От клуба направиха всичко по силите си, за да разрешат казуса навреме, и в крайна сметка центърът получи зелена светлина за пътуването до Гърция.

Наваро: Трябва да подобрим нещата, които досега не правим както трябва

Наставникът на Цървена звезда Ибон Наваро сподели преди заминаването за гръцката столица:

„Преди всичко трябва да излезем на паркета с огромен респект, тъй като се изправяме срещу актуалния шампион на Евролигата. Те не са шампиони само защото разполагат със страхотни индивидуалности, но и благодарение на невероятната си отборна химия. Те са изключително силни и клуб от ранга на Олимпиакос винаги намира начин да побеждава, независимо от кадровите си проблеми. Освен това те са най-добрият отбор в борбата под коша в Евролигата, тимът с най-много точки от втори шанс и с най-висок процент на стрелба за две точки. Предстои ни огромно предизвикателство. Играем срещу съперник, срещу който трябва да бъдем пределно концентрирани през всичките 40 минути, да се затваряме прецизно в защита при всяка ситуация и задължително да се борим под коша. На практика трябва да се представим много по-добре в детайлите, които до този момент не правим по най-добрия начин“, каза Ибон Наваро.

Единствено Миленович е в лазарета.

"Всички момчета са на линия, с изключение на Стефан Миленович, който остава извън състава.", добави треньорът на сръбския гранд.

На пръв поглед „звездашите“ имаха четири дни за подготовка между двубоите с Широки и Олимпиакос, но реалността е друга...

"Бих се радвал наистина да бяха четири дни, но всъщност разполагахме само с два. В понеделник играчите имаха почивен ден, а вчера и днес тренирахме сериозно. Утре пътуваме и ще проведем финалното си занимание. Напълно фокусирани сме, свършихме добра работа и ще видим дали усилията ни ще се отплатят.", подчерта Наваро.

Срещата в Гърция ще се проведе в петък от 21:15 часа.

Класиране в Евролигата

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Снимки: Gettyimages

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