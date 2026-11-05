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Антъни Генов отпадна на старта на "Чалънджър" в Бразилия

  • 5 ное 2026 | 11:10
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Антъни Генов отпадна на старта на "Чалънджър" в Бразилия

Антъни Генов отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в бразилския курорт Коста до Сауипе с награден фонд 225 хиляди долара.

24-годишният българин и Юнес Лалами Ларуси (Мароко) отстъпиха пред представителите на домакините Матеуш Алвеш и Лукаш Андраде да Силва с 4:6, 4:6 за 79 минути на корта.

В първия сет Генов и Ларуси започнаха колебливо с изоставане от 0:3, но стигнаха до 4:3, след което пак загубиха три поредни гейма и изостанаха в общия резултат. Във втората част двамата поведоха с 4:2, но отново допуснаха обрат и приключиха участието си в надпреварата.

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