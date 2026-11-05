Диа Евтимова записа победи на сингъл и на двойки в САЩ

Българката Диа Евтимова постигна победи на сингъл и на двойки на старта на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед Айлънд (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната софиянка се класира за втория кръг поединично след успех над преминалата през квалификациите 18-годишна представителка на домакините Амалия Елизарова с 6:3, 6:3. Така тя записа първа победа за сезона в основна схема на състезание от веригата на Световния тенис, а следващата й съперничка ще бъде 15-годишната американка Лани Чанг.

В надпреварата при дуетите Евтимова и Киара Хардинг (САЩ) надделяха над представителките на домакините Айлънд О'Брайън и Алисън Уанг с 6:2, 6:4 и на четвъртфиналите ще срещнат поставените под номер 2 Сара Шумейт и Софи Уилямс (САЩ).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google