Стаматова бие и на двойки в Анталия

Юлия Стаматова записа две победи в рамките на вчерашния ден на тенис турнира на твърда настилка в Анталия (Турция) с награден фонд 15 000 долара.

33-годишната българка първо се класира за втория кръг на сингъл след победа над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6:4, 4:6, 6:4 след два часа и 32 минути игра.

По-късно в надпреварата на двойки Юлия Стаматова и Ангелина Виргес (Германия) постигнаха изненадващ успех над водачките в схемата Аля Сеница (Словения) и Ада Кумру (Турция) със 7:5, 0:6, 11:9.

На четвъртфиналите Стаматова и Виргес ще играят срещу Карина Мария Капузу (Румъния) и Анна Карцева (Русия).

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