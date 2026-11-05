Виктор Марков е полуфиналист на двойки в Канада

Виктор Марков се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка в Троа Ривиер (Канада) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин и Ромен Гале (Франция) победиха поставените под номер 3 представители на домакините Бенджамин Томас Джордж и Джошуа Пек с 6:4, 6:4 за час и 24 минути на корта.

Следващите им съперници ще бъдат водачите в схемата Оскар Брострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Виктор Марков продължава напред и в надпреварата на сингъл, в която ще играе във втория кръг срещу поставения под номер 2 Даниел де Йонге (Нидерландия).

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