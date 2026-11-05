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Милитао: Нещата за Винисиус не се развиват така, както му се иска

  • 5 ное 2026 | 12:41
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Милитао: Нещата за Винисиус не се развиват така, както му се иска

Едер Милитао изигра пълни 90 минути за Реал Мадрид при победата над АЕК Атина, шест месеца и половина след последния си пълен мач за отбора. Бразилският защитник призна, че все още изпитва болка, но е щастлив от завръщането си и от възможността отново да бъде на терена.

„Чувствам се много добре, макар че в момента изпитвам доста болка. Щастлив съм, че след шест месеца извън игра отново мога да правя това, което толкова много обичам, и да изиграя пълни 90 минути. Трябва всички да бъдем готови, защото ни предстоят много мачове. Моуриньо се справя много добре с управлението на състава“, заяви Милитао пред клубната телевизия.

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Бразилецът коментира и ситуацията с Винисиус Жуниор, който напоследък не успява да покаже най-добрата си форма и да бележи толкова често, колкото се очаква от него. Милитао защити своя сънародник и подчерта, че той продължава да работи усърдно и да помага на отбора, въпреки липсата на голове.

„Той е човек, който е усмихнат всеки ден. В момента нещата не се развиват така, както му се иска, но той не спира да работи. Всички виждат, че продължава да опитва отново и отново. За съжаление, головете не идват, но той продължава да допринася много. Винисиус е изключително важен играч за нашия отбор. Вярвам, че в подходящия момент ще преодолее този лош период. Той заслужава много и съм сигурен, че ще се върне още по-силен“, каза защитникът.

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Снимки: Gettyimages

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