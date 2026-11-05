Равносметката за Ема Наваро през сезон 2026: Силна година въпреки контузията и топ 30 в WTA

Американската тенисистка Ема Наваро приключи състезателната 2026 година, заемайки 28-о място в световната ранглиста на WTA. През този сезон 25-годишната състезателка записа актив от 25 победи и 20 загуби на сингъл, като натрупа над 1.8 милиона долара от наградни фондове. Макар 25-годишната американка да приключи състезателната година предсрочно още в началото на октомври, тя може да погледне назад към отминалия сезон с високо вдигната глава.

Медицински проблем сложи край на сезона за Ема Наваро

Най-престижният успех за Наваро през годината бе спечелването на титлата от турнира от категория WTA 250 в Страсбург, игран на клей. Освен това тя достигна и до финалната битка на трева в Нотингам, с което затвърди силното си представяне на тази настилка през лятото.

Един от най-силните моменти в сезона за американката бе участието и на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. В първия кръг тя надделя над Луи Боасон след оспорван мач с 7:6(6), 6:7(1), 6:3. Последва победа над Кейти Макнали с 3:6, 6:2, 6:3, а в третия кръг Наваро отстрани поставената под номер 7 Каролина Мухова с 6:3, 7:5.

Наваро затрудни, но не успя да спре устрема на Пегула към 1/2-финала в Ню Йорк

На осминафиналите Наваро спечели убедително срещу Анна Калинская с 6:4, 6:2. Пътят и на последния за годината турнир от Големия шлем приключи на четвъртфиналите, където отстъпи пред Джесика Пегула с 6:3, 4:6, 3:6.

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