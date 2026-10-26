Спортната ни гимнастика подготвя нова стратегия за следващия сезон

Националният ни отбор по спортна гимнастика за мъже спечели приза „Отбор на месеца“ за септември, а старши треньорът Милко Танкушев беше избран за „Треньор на месеца“ в традиционната анкета сред спортните редакции в традиционата анкета на Пресклуб "България".

Гимнастиците получиха 24 от общо 29 гласа в категорията за отбор на месеца. На второ място с три гласа остана националният отбор по естетическа групова гимнастика за жени, спечелил бронзов медал на Световната купа в Будапеща. Две редакции подкрепиха младежкия дует по модерен петобой, завоювал сребърно отличие на Европейското първенство в Португалия.

Милко Танкушев оглави класацията при треньорите с 11 гласа. Втори с девет гласа е старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате, а трети с шест гласа е личният треньор на Божидар Димитър Карантилов. Две гласа получи старши треньорът на националния отбор по естетическа групова гимнастика за жени Жанет Кукува.

Отличията бяха връчени на представители на националния отбор по спортна гимнастика в лицето на Димитър Димитров и Даниел Трифонов.

„Това е наистина голямо признание за нас – отбор и треньор на месец септември. Мисля, че за първи път печелим тези награди“, заяви президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

Той благодари на спортните журналисти, на треньорите в клубовете, както и на състезателите и треньорския щаб.

„Благодаря на журналистите, които са гласували, на треньорите по клубовете, които продължават да изграждат и създават млади таланти, както и на състезателите и треньорския щаб“, подчерта Дунев.

Президентът на федерацията определи сезона като изключително тежък заради краткия период между европейското първенство през август и световния шампионат. По думите му постигнатите резултати са важна основа за следващия сезон, а признанието е допълнителен стимул за целия екип.

Старши треньорът Милко Танкушев също подчерта, че наградата не е лично отличие, а признание за работата на целия национален отбор.

„Това е награда за всички нас, за целия колектив, не е само моя. Живи и здрави да сме – догодина ни чакат още по-големи предизвикателства и, дай Боже, такива успехи“, заяви Танкушев.

Той обяви, че за следващия сезон се подготвя нова стратегия, насочена към по-активно участие в състезанията от Световната купа и спечелването на повече квоти за световното първенство.

„Ще имаме нова стратегия следващата година. Тя ще бъде подчинена точно на това – да спечелим повече квоти за световното първенство“, обясни треньорът.

По думите му подготовката ще включва и усложняване на съчетанията, както и включване на нови елементи.

Особено внимание ще бъде отделено на Даниел Трифонов и Димитър Димитров.

„Не може да се стъпи само на това, което е било. Ще се вкарват нови елементи“, каза Танкушев и допълни, че времето за подготовка е ограничено, тъй като сезонът в Световната купа започва още през февруари.

Състезателят Даниел Трифонов също благодари за признанието и подчерта, че септември е бил силен месец за националния отбор.

„Първо искам да благодаря за наградата за месец септември, че сме избрани за отбор. Това за нас беше един много добър месец и смятам, че всички сме благодарни, че сме наградени“, заяви гимнастикът.

Той изрази благодарност към Българската федерация по гимнастика за възможността да участва в много състезания през годината, както и към старши треньора Милко Танкушев и личния си наставник Илия Янев.

„Тази година беше много дълга и изтощителна, но и много успешна за нас. Благодарен съм на всички момчета, с които през цялата година взаимно си помагахме“, каза Трифонов.

Според него основната цел пред състава е да надгради постигнатото и да се представи още по-силно през следващия сезон.

"Основната цел е да бъдем още по-добри. Искам съчетанията ми да станат още по-усложнени и по-изчистени. Като отбор трябва да се представим още по-добре, за да можем да се класираме за световното първенство“, подчерта състезателят.

„Тази година за нас наистина беше много успешна, но и много трудна, защото сезонът беше дълъг. Надяваме се, че сме дали най-доброто от себе си и сме зарадвали всички, които подкрепят и симпатизират на спортната гимнастика. Искам да благодаря на целия отбор, на момчетата, на старши треньора Милко Танкушев, на федерацията и на нашите ръководители. Надявам се догодина да постигнем още по-добри резултати и класирания и, дай Боже, да спечелим повече квоти за световното първенство. Да не чакаме винаги последния момент, а предварително да сме си осигурили това, за което се борим и за което даваме максимума от себе си.“, допълни Димитър Димитров.

Красимир Дунев коментира и представянето на българските гимнастици на световното първенство в Ротердам. Той определи шампионата като едно от най-силните първенства заради изключително високото ниво на конкуренцията. Надпреварата беше и първа квалификация за Олимпийските игри, като първите три отбора спечелиха квоти.

„Конкуренцията беше наистина убийствена“, заяви президентът на федерацията.

По думите му България е имала реални шансове за финал на кон с гривни чрез Давид Иванов, но малка грешка в края на съчетанието му е коствала четири десети от началната оценка.

„Давид Иванов на кон с гривни имаше шанс да направи финал. При добро изиграване щеше да се класира, но направи малка грешка и накрая изпълни отскок от група С, а не своя. Това му свали четири десети от началната оценка“, обясни Дунев.

Той посочи Даниел Трифонов като другия състезател, от когото България е очаквала класиране за финал. Гимнастикът започнал силно многобоя, но допуснал грешки на следващите три уреда.

Според Дунев добрите изпълнения на прескок не са били достатъчни за класиране сред финалистите заради силната конкуренция и по-ниската начална оценка.

За Йордан Александров президентът на федерацията уточни, че състезателят е получил квотата си за световното първенство само четири-пет дни преди заминаването и не е разполагал с достатъчно време за подготовка. Въпреки това той е показал добро изиграване на висилка.

Кевин Пенев е участвал на три уреда, тъй като не е бил подготвил останалите три.

Милко Танкушев акцентира и върху необходимостта националните състезатели да прекарват повече време заедно в подготовка, за да се изгради по-силен и конкурентоспособен отбор.

„Колкото повече време сме заедно като отбор, толкова по-добре за самите състезатели“, подчерта той.

Президентът на федерацията отбеляза, че за следващата година ще се търсят възможности за по-добра организация на подготовката и повече участия в международни състезания. Целта е гимнастиците да натрупат опит, да подобрят изпълнението си под напрежение и да бъдат по-конкурентоспособни на големите първенства.

Той изрази надежда, че през следващата година ще има достатъчно средства за по-широко участие на българските гимнастици в международните турнири, за да придобиват необходимия състезателен опит.

„Не е лесно да изпълняваш супертрудни съчетания и в същото време да допускаш много малко грешки. Но точно това трябва да направим. Виждаме, че финалистите и медалистите изиграват съчетанията си по най-перфектния начин, с малко грешки“, каза Дунев.

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