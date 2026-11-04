Четири дни до завръщането на Пепелянката на ринга в Плевен

Йосиф Панов - Пепелянката ще се изправи срещу казахстанеца Даулет Даукенов в главния двубой на SLYBET Fight Night, който ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала „Балканстрой“ в Плевен. Срещата е предвидена за 10 рунда и ще бъде основният акцент в програмата на боксовата галавечер.

Панов ще излезе пред родната публика с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Срещу него ще застане Даукенов, който има 18 успеха, включително 8 с нокаут, и 2 поражения.

Йосиф Панов излиза срещу казахстанец на галавечер в Плевен

Българският боксьор има повече от десетилетие опит на професионалния ринг. В кариерата си той е печелил световната титла на UBO и е участвал в редица международни срещи. За спортните си постижения Панов е удостоен и със званието „Почетен гражданин на Плевен“.

Предстоящият двубой идва няколко месеца след последната му изява пред местната публика. През април Пепелянката победи венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд. На 8 ноември той отново ще се боксира в зала „Балканстрой“, този път срещу съперник с 18 победи в професионалната си кариера.

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Освен срещата между Панов и Даукенов, програмата на SLYBET Fight Night ще включва и други боксови двубои, които ще предшестват основния мач на вечерта. Вратите на зала „Балканстрой“ ще отворят в 17:00 ч., а главният двубой е насрочен за 20:00 ч.

Билетите за събитието вече са в продажба. Боксовата галавечер ще бъде излъчена на живо по bTV Action.

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